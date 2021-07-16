لهذه الأسباب لا تتخلي عن زيت بذور القنب في روتين بشرتك

ازداد استخدام الزيوت في روتين العناية بالبشرة في الآونة الأخيرة، وتعمل هذه الزيوت على منحكِ بشرة صافية ومشرقة مع ترطيب عميق، ويعتبر زيت بذور القنب من أفضل الزيوت التي تقوم بهذا الدور.

ويعتبر زيت بذور القنب هو نوع من الزيوت الأساسية المستخرجة من بذور نبات القنب (الكانابيديول) ويتم الحصول عليه عن طريق تنظيف البذور وعصرها على البارد، ولا ينبغي الخلط بينه وبين زيت القنب المصنوع من أوراق نبات القنب أو ساقه أو أزهاره.

يحتوي زيت بذور القنب على نسبة شبه معدومة من القنب والكثير من أحماض أوميغا الدهنية؛ لذا أصبح مكونًا رئيسيًا في منتجات الترطيب.

ويتم استخدام زيت بذور القنب في العديد من منتجات العناية بالبشرة ويقدم العديد من الفوائد للبشرة ومن ضمنها:

لا يسد المسام

يمكن أن يؤدي انسداد المسام إلى تكوين حب الشباب والرؤوس السوداء، ولكن يمنع زيت بذور القنب من حدوث هذه المشكلة.

مضاد للالتهابات

يعتبر زيت بذور القنب مضاد للالتهابات بسبب احتوائه على أحماض أوميغا الدهنية 3 و 6 و 9 التي تساعد في تقليل الالتهاب، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الجافة أو الحساسة ويمكن أن يساعد أيضًا في ترطيب وتهدئة المناطق الملتهبة.

يحافظ على الرطوبة الطبيعية

إذا تم استخدامه بمفرده أو في منتجات العناية بالبشرة ليلاً، فإنه يعمل كحاجز للبشرة ويحافظ على الرطوبة الطبيعية كما أنه يرطب ويصلح البشرة بعمق بهذه الطريقة!

ينظم إنتاج الزيوت الطبيعية

يوفر زيت بذور القنب كميات كافية من الترطيب للبشرة، ومن المعروف أنه قادر على موازنة الدهون وتعديل كمية الزيت التي ينتجها الجلد بشكل طبيعي؛ لذا فهو مفيد لمنع ظهور حب الشباب وحتى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

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