جميلة البوابة: ما هو التأثير النفسي للوردي؟

في علم النفس المتخصص بتفسير تأثير الألوان على النفسيات، يرمز اللون الوردي الفاتح الى الأمل. ... ويعمل اللون الوردي على تهدئة الاعصاب، كما يطمئن طاقاتنا العاطفية ، ويخفف من مشاعر الغضب والعدوانية والرغبة في الاستياء على الأشياء، والإهمال. هذا وأكدت الدراسات أن التعرض لكميات كبيرة من اللون الوردي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الأعصاب ويخلق ضعفًا جسديًا لدى الأشخاص.

اللون الوردي ، هو لون رقيق ولطيف، ولكنه أيضا لعوب ورومانسية وساحر، وغالبا ما يشير الى الأنوثة ، والحنان، وكذلك الطفولة المشاكسة، فهو يرتبط مثلا بعلكة الفقاعات، والزهور، والفتيات الصغيرات، وحلوى القطن ، وغزل البنات. اللون الوردي هو اللون العالمي لحب النفس والآخرين. ... كما انه شعار لمريضات سرطان الثدي.