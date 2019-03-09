ما هو مستوى لياقتك البدنية وكم ستعيش؟

هل تصاب بالضيق أثناء صعود الدرج

حسنا ، من المستحيل التنبؤ بالمستقبل ، ولكن وفقا للخبراء يمكن لمدى سرعة صعودك الدرج أن تكشف عن شيء هام جدا عن صحتك.

نعم هذا صحيح. هل تصاب بالضيق أثناء صعود الدرج أو يمكنك صعوده دون أي توقف. وفقا لدراسة حديثة ، كل هذه الأشياء يمكن أن تكشف عن خطر الوفاة المبكرة من أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.

الدراسة

أجريت هذه الدراسة من قبل مجموعة من الباحثين من مستشفى كورونيا الجامعي في غاليسيا. تقترح الدراسة أنه إذا كان بإمكانك صعود أربعة طوابق من السلالم دون توقف ، فهذا يعني انه بامكانك تجنب الموت المبكر. وفقا للدراسة ، سيتمكن الفرد السليم من إكمال هذا الاختبار في دقيقة واحدة دون أي توقف.

وأجرى الباحثون الدراسة على 13000 شخص كانوا إما يعانون أو يشتبه في إصابتهم بمرض الشريان التاجي.

فوجدوا أن الأشخاص الذين كافحوا لإنجاز المهمة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب بثلاث مرات وكانوا معرضين لخطر الوفاة بسبب السرطان.

كما أيد الدكتور أندرو فريمان، الدراسة وقال إن قدرة الشخص على صعود الدرج تشير أيضًا إلى أنه سيكون بمقدوره الخضوع لجراحة أكثر سلاسة من أولئك الذين فشلوا في الاختبار.

ماذا لو فشلت في الاختبار

لذا ، حتى إذا فشلت في الاختبار ، لا تقلق. يمكنك زيارة الطبيب والحصول على تشخيص مناسب، وعلاج إذا لزم الأمر .

ممارسة الرياضة بانتظام أمر مهم للغاية من أجل حياة صحية خالية من الأمراض. إذا كنت تتمرن بشكل يومي ، فمن الأرجح أن تكون لائقا وأن يكون لديك انتعاش أفضل من الآخرين.