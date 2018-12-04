ماء الورد... سرّ من أسرار جمال المرأة العربية

ماء الورد هو سر جمال المرأة العربية ورائحتها الذكية،وهو مهدئ فعال يساعد على الترطيب وتصغير حجم المسامات، كما يخفف من الإلتهابات، ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة،و يجعل البشرة نقية جداً لذك يمكن للمرأة أن تعود للجمال الطبيعي من خلال غسل الوجه والاستحمام بماء الورد، غسل الشعر بملعقتين من ماء الورد بعد إستخدام الشامبو والكريم الرطب كما إدخاله في الأطعمة اللذيذة كسلطة الفواكه، اللبن المطعّم بالفواكه، الليموناضة وغيرها.

ماء الورد مستحضر تجميلى هام جداً لمن تبحث عن جمال بشرة مثالي وعيون نضرة فقد أكد خبراء التجميل أن ماء الورد له فوائد عديدة للبشرة لأن ماء الورد بمفرده وبدون إضافات قابض طبيعى للبشرة ويمكن استخدامه بديلاً للتونيك وتونر لغلق المسام ويعد غسول وجه في الصباح والمساء.

كما أنه يفتح البشرة والجسم ويشد البشرة وينقيها ويجعلها صافية ونضرة وخالية من الشوائب وناعمة الملمس كما يضفي ماء الورد النعومة والنضارة والبياض على بشرة الجسم واليدين والأظافر.

ويساعد ماء الورد على حماية البشرة من آثار الشمس الضارة ويفيد أصحاب البشرة الدهنية وذات المسام الواسعة وإذا استخدم ماء الورد مع مكونات إضافية فإنه يدخل فى كثير من الوصفات الطبيعية سواء كان عامل حماية او معالجاً لأحد مشاكل البشرة،بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام ماء الورد للدغ الحشرات، لأنه يعمل على توقف الشعور بالحكة، والحد من الالتهاب وتبريد المنطقة.

إليك سيدتي فوائد ماء الورد للبشرة،وهي:

1- تنقية الجلد.

2- تضييق مسام البشرة.

3- إزالة إنتفاخات العين والحدّ منها من خلال وضع قطن مدور عليها لمدة ساعتين.

4- تغذية الرموش.

5- مقاومة الهالات السوداء.

6- القضاء على الحساسية.

7- معالجة تهييج البشرة والتسلخات الناتجة عن الجروح.

8- التخفيف من إحمرار البشرة وإراحة الشرايين الزهرية الصغيرة.

9- الحد من إفرازات البشرة الدهنية.

10- تنشيط خلايا البشرة إذ تعمد على تجديدها وتعزيز الأوكسيجين فيها.

ويذكر خبراء التجميل أن شرب ماء الورد على الريق يفتح لون البشرة ويصفيها، أيضاً يصغر المسام ومفيد جداً لحبوب الشباب ويفضل استخدامه بارداً لذلك ضعيه في الثلاجة قبل الاستخدام، موضحين أنه يزيل الانتفاخات بالعين عن طريق الكمادات، ويغذي الرموش، ويقاوم الهالات السوداء،وغيرها من الفوائد المذكورة مسبقاً،



نقدم لك سيدتي طرق مثالية لاستخدام ماء الورد على البشرة بطريقة مثالية:

- عند الاستيقاظ من النوم اغسلي وجهك بالماء والغسول الخاص بنوع بشرتك، ثم رشي عليه بضع قطرات من ماء الورد قبل وضعك كريم الشمس.

- إذا كنت تعانين من احمرار الوجه وحساسية مفرطة، فاخلطي ماء الورد مع سكر ناعم ، وضعيه على بشرتك كقناع مدة ربع ساعة.

- للحصول على بشرة نضرة ابشري خيارة واحدة وأضيفي إليها ملعقة من ماء الورد ثم ضعيها قناعاً على البشرة.

- للتخلص من انتفاخ العين والهالات السوداء استخدمي كمادات ماء الورد البارد بعد الاستيقاظ من النوم .

- إذا كنت تعانين من حب الشباب فاستخدمي ماء الورد بعد إضافة ملعقة من عصير الليمون عليه.

- للتخلص من الكلف امزجي ملعقة من خل التفاح مع ماء الورد، وضعي المزيج كقناع مرتين في اليوم .

- لتبييض البشرة اشربي كوباً من الماء صباحاً بعد إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد عليه.