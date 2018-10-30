ماء جوز الهند: مشروب الطاقة الطبيعي هذا الموسم

اشربي ماء جوز الهند كل يوم للحصول على بشرة متوهجة

هل تعانين من بشرة متعبة ومجهدة وخالية من الحيوية؟ قد يكون السبب عدم حصولك على السوائل الضرورية والمغذيات الاساسية، ومع اقتراب موسم الحفلات الاجتماعية واللقاءات الصيفية يجب ان يكون لديك سلاح قوي يعالج هذه المشكلة.

ماء جوزالهند: مشروب طاقة طبيعي

يؤثر النظام الغذائي كثيرا على جمالك ومظهر بشرتك. لذل ينصح اغلب اطباء الجلد باستهلاك الفواكه، وعصائر الفواكه في الصيف للحصول على بشرة رطبة ونضرة، ويعد ماء جوز الهند أحد أهم المصادر الجيدة للألياف الطبيعية والانزيمات النشطة، لذلك فتناوله يساعد على تحسين وتسهيل عملية الهضم، كما أنه طارد طبيعي وسريع للسموم، ويعتبره الأطباء مدرًا جيدًا للبول. وقدرة ماء جوز الهند على تعزيز الدورة الدموية في الجسم تؤهله إلى المساعدة في الحفاظ على مستويات الحموضة في الجسم.

بشرة أكثر شبابا ونضارة

الألياف الطبيعية التي يحتوي عليها ماء جوز الهند يجعله الدواء الأكثر فاعلية لعلاج حب الشباب والبقع، التجاعيد، علامات تقدم سن البشرة، السيلوليت، والأكزيما. كما يستخدم كمرطب طبيعي لصاحبات البشرة الدهنية، ويساهم تناوله أيضاً في علاج ونمو الأظافر والشعر.

من الميزات الاخرى التي يملكها ماء جوزالهند والذي تجعله اكثر فائدة من عصائر الفاكهة هو أنه أحد أهم المشروبات الخالية من الدهون، والمنخفضة السعرات الحرارية، وبالتالي فهو خالي أيضاً من الكولسترول اذا لم يضاف إليه السكر، وبذلك فهو يدخل في العديد من أنظمة الرجيم المتبعة لإنقاص الوزن.

ولكن تبقى النصيحة الأهم اليوم هي شرب ماء جوز الهند كل يوم للحصول على بشرة متوهجة.