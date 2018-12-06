طرق رائعة لتزيين مائدة الكريسماس 1 من 2

أفكار بسيطة من الزينة القديمة 2 من 2

لاشك أن كل الأنظار ستكون متجهة الى مائدة عشاء الكريسماس لذلك يجب ان تكوني مستعدة بكل الاطباق الشهية، والزينة المناسبة.

حضرنا لك اليوم طرق رائعة وبسيطة باستخدام مكونات متوفرة في المنزل لتزيين مائدة الكريسماس.

المكونات:

شموع كبيرة أو صغيرة حسب المتوفر.

صمغ لاصق

مقص

اواني زجاجية متعددة الاشكال

بقايا من زينة اغصان شجر الكريسماس

أكواز الصنوبر

الطريقة:

توضع اكواز الصنوبر في الاواني الزجاجية وتوضع الشموع حسب الحجم في الاواني وتزين بالثلج الصناعي أو حسب المتوفر.

تشذب الاغصان وتشد مع بعضها البعض لتشكيل طوق دائري أو حبل حسب شكل المائدة، يزين بأكواز الصنوبر وتثبت باللاصق، ثم يمكنك إضافة الشموع المتوفرة.

وهكذا كوني مبدعة، مبتكرة وقدمي أفكار جديدة ولطيفة من المكونات المتوفرة لديك.