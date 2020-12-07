ماذا أشتري لزوجي في الكريسماس؟ إليكِ أبرز الاقتراحات!

يحتفل المسيحيون في العالم خلال الفترة الحالية بعيد الكريسماس والذي يوافق بالتحديد 25 من شهر ديسمبر، ويتبادل الأفراد خلال هذه الأيام المباركة الهدايا أمام شجرة الكريسماس التي تُزين خصيصاً خلال هذه الفترة.

ونقلاً عن "موقع حلوة" دائماً تحتار النساء في نوع الهدايا التي يجب أن تقدمها للذكور من أفراد عائلتها، لذلك نقدم لكِ لائحة عن أبرز أفكار هدايا الكريسماس للرجال:

بلايز شتوية بألوان دافئة مستوحاة من أجواء الكريسماس

الأحذية الشتوية المعروفة باسم "السيفتي" أو حتى المبطنة من الداخل

الإكسسوارات ما بين ساعة اليد والأساور إضافةً إلى الجوارب والمحافظ

الكتب وألعاب الفيديو الرقمية

الطواقي الشتوية أو وشاح شتوي

أنواع من الشوكولاتة الفاخرة

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