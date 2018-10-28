ما هي الأطعمة التي تجعل الاظافر قوية؟

الفيتامينات المتعددة مفيدة لتقوية الاظافر

هل تريدين الحصول على اظافر صحية وجميلة؟ الموضوع بسيطة ولست بحاجة الى الذهاب الى صالون التجميل للحصول على هذه الاظافر. كل ما عليك القيام به هو الإلتزام بحمية صحية، معاملة أظافرك بشكل أفضل، واختيار منتجات عناية بالاظافر ذات نوعية جيدة.

الحفاظ على أظافر صحية يحمل منافع مضاعفة ورائعة وليست تجميلية فقط، فإذا كنت تملكين أظافر صحية وقوية، فسوف تلاحظين اي مؤشرات أو تغيرات في الشكل واللون والنوعية وهذا كله يرتبط بصحة جسمك. فهناك مؤشرات وأعراض مرضية لا تظهر إلا على الظفر.

للبدء في الحصول على أظافر صحية، يجب أولا أن تلتزمي بتناول الاطعمة الصحية فقط. تذكري بأن الاطعمة الصحية متنوعة وكثيرة وليست سيئة كما يعتقد البعض. ركزي على الفواكه والخضار والمكسرات والسمك والبيض.

فيتامينات ب

انخفاض مستوى فيتامين ب، وبشكل محدد biotin وفيتامين ب 12، يمكن أن يؤدي إلى جفاف الاظافر . علاوة على ذلك، تصبح الاظافر داكنة. للحصول على فيتامينات أكثر تناولي الجزر، الطماطم، الخس الأخضر، والكبد وزبدة الفستق والبندق والبازلاء والشوفان المجروش والفاصولياء - هذه المنتجات غنية بفيتامين ب - biotin. وللحصول على فيتامين ب 12 تناولي اللحم والبيض ومنتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن.

الزنك والحديد

هل لاحظت وجود خطوط بيضاء على أظافرك؟ يمكن أن يكون سببها نقص الخارصين/ الزنك. للحصول على الزنك يجب ان تتناولي بذور القرع، لحم البقر، الحملان، منتجات الألبان والبيض المسلوق جيداً. إذا كانت أظافرك تنمو مع تعرجات على السطح بدلاً من سطح ناعم – فأن جسمك يحتاج الى الحديد تناول الخضار الورقية، الأجاص المجفف، الحبوب، البذور، اللحم الأحمر، البروكلي والتوفو.

الكالسيوم والبروتين

إذا كان مستوى الكالسيوم منخفضا لديك، فسوف يسبب ذلك اظافر هشة وجافة. يفيد الكالسيوم الجسم أكثر عنما يدمج مع فيتامين دي، لذا فأن الحليب مصدر عظيم للكالسيوم. وتتضمن مصادر الكالسيوم الأخرى اللبن والجبن واللفت. يفيد البروتين الاظافر أيضاً، لأن الاظافر تصنع من الكيراتين، نوع من البروتين. ويوجود هذا البروتين في الفاصولياء وقرون النبات واللحم والبيض والصويا.

فيتامين أي وفيتامين ج

فيتامين أي، يوجود في البنجر الاخضر، الورقيات، الجزر، الكوسا، البطاطا الحلوة والكبد، ويمكن أن يمنع جفاف وتكسر الاظافر. تراجع نسبة فيتامين ج يمكن أن يسبب هشاشة الاظافر. للحصول على فيتامين ج أكثر تناولي القرنابيط، البرتقال، البطيخ، المانجو، الطماطم، الفروالة، الكيوي، الشمام، والكريب فروت.