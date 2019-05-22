ماذا تعرفين عن الحمل الكاذب؟

يعتبر الحمل الكاذب من المشاكل التي تواجه السيدات ولكن بشكل نادر، حيث تجتمع عدة أسباب لتنتج هذه الحالة مثل الرغبة الشديدة في الإنجاب، الإجهاض المتكرر أو الإصابة بالعقم مع المحاولات المتكررة للإنجاب، ليبدأ الجسم في إفراز هرمونات الحمل مثل هرمون الأستروجين والبرولكتين التي تؤدي لوجود أعراض تشابه علامات الحمل الحقيقي.

وفي هذا السياق سنقدم المزيد من التفاصيل حول الحمل الكاذب مع أبرز طرق علاجه.

أعراض الحمل الكاذب:

انقطاع الدورة الشهرية الذي يتسبب في الاعتقاد بوجود الحمل.

الانتفاخ في البطن مع ازدياد حجم الثديين والإحساس بحركة الجنين.

الإحساس بتقلصات أسفل البطن مع آلام الظهر وتكون مشابهة تماما لتلك التي تحدث أثناء الحمل.

حدوث تضخم في الرحم بسبب إحساس المرأة بأنها ستصبح أم مع التغيرات الهرمونية الحاصلة.

استمرار هذه الحالة حتى الشهر التاسع عند بعض السيدات دون حدوث ولادة.

طرق علاج الانتفاخ:

تنظيم هرمونات المرأة حتى تحصل على دورة شهرية منتظمة.

ضرورة الخضوع للعلاج النفسي لتلافي الصدمة بعد الحمل الكاذب وأيضا دعم المرأة نفسيا حتى لا تتكرر هذه الحالة مستقبلا.

تجنب السمنة المرضية من خلال الحفاظ على وزن المثالي حتى لا تعتقد المرأة أنها حامل بسبب ازدياد حجم البطن ليكون الحمل كاذبا.

يمكن اللجوء لفحص الحمل في حال عدم حدوث الدورة الشهرية حتى لا تتوهم المرأة أنها حامل.