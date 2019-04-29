ماذا تعرفين عن فوائد الزيوت العطرية واستخداماتها؟

اعتمد القدماء على الزيوت العطرية والاعشاب لعلاج العديد من الامراض سواء الجسدية أو النفسية، واليوم عاد الطب البديل للتركيز على أهمية استخدام هذه الزيوت لعلاج العديد من الامراض، تعالوا معنا لنتعرف على أهمها وطرق استخداماتها:

زيت النعناع

من أهم الزيوت العطرية متعددة الاستخدامات، فيستخدم زيت النعناع لعلاج العديد من المشكلات الصحية كتحسين العضم، تهدئة الأعصاب، تخفيف اضطرابات المعدة، تقليل الالتهابات والتخلص من الحشرات المزعجة.

زيت شجرة الشاي

يتم استخلاصه من شجرة الشاي، وهو من أفضل الزيوت المضادة للجراثيم. يساعد زيت شجرة الشاي على التصدي للحشرات الفتاكة كالبق وحشرات الشعر. لكن يراعى استخدامه خارجيًا فقط، فلا يمكن تناوله عن طريق الفم.

زيت اللافندر

زيت اللافندر من أهم الزيوت العطرية متعددة الاستخدامات، فهو ممتز لتهدئة الأعصاب وتخفيف ألام الحمى. كما يساعد كذلك على خفض ارتفاع ضغط الدم عند استنشاقه. ومع استخدامه على الجلد مباشرةً، يساعد على تقليل الالتهابات وعلاج لدغات الحشرات.

زيت الكافور

يمتاز زيت الكافور برائحة مميزة ونفاذة، كما أنه مثالي لعلاج الالتهابات، الاحتقان. ويمكن استخدامه كذلك كمزيل لرائحة العرق، فهو مضاد للبكتيريا والجراثيم.

زيت الليمون العطري

يمكن استخدام زيت الليمون المركز بعدة طرق. فهو مطهر مثالي مضاد للبكتيريا والفيروسات. كما يمكن استخدامه في العديد من النواحي الجمالية كعلاج حب الشباب، تنظيف الجروح وسرعة شفاءها.

زيت البرتقال العطري

لا يصلح زيت البرتقال العطري فقط كرذاذ مضاد للبكتيريا، لكنه أيضًا علاج ممتاز لتحسين الحالة المزاجية والتخلص من الضغوط العصبية.

زيت الفانيلا

زيت الفانيلا من الزيوت شائعة الاستخدام في تصنيع أنواع الشموع المعطرة. حيث تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب بعد قضاء يوم طويل ومرهق.

زيت اكليل الجبل / روزماري

من الزيوت الفعّالة لمكافحة قشرة الرأس والحكة ولدغات الحشرات. كما يساعد أيضًا على تحفيز نمو الشعر. وقد استخدم كذلك لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز.

زيت القرنفل

يتميز زيت القرنفل بخصائص فعّالة لتسكين الآلام وتخفيف حدة الالتهابات، مما يجعله علاج سحري يستخدم موضعيًا. يساعد على تخفيف ألام الأسنان بشكل سريع، كما يستخدم كذلك لفتح ممرات الشعب الهوائية وعلاج انسداد الأنف.