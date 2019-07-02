ماذا تعرف عن أعراض نقص فيتامين ب على البشرة ؟

تعد الفيتامينات واحدة من القيم الغذائية التي يحتاجها الإنسان لضمان عدم حدوث خلل في جسمه، والجدير بالذكر أن فيتامين ب هو أحد أهم أنواع الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، خاصةً صحة البشرة، ويمكن الحصول على فيتامين ب من خلال تناول أنواع معينة من الأطعمة مثل: الأسماك ولحم الضأن والدجاج ولحم البقر والخضروات والفواكه والبقوليات، بالإضافة إلى بعض أنواع البذور مثل القمح، وسيتم في هذا المقال تقديم أهم المعلومات حول أعراض نقص فيتامين ب على البشرة وفوائد فيتامين ب للبشرة بالتفصيل.

أبرز وأهم أعراض نقص فيتامين ب على البشرة :

إصابة البشرة بالجفاف.

إصابة البشرة بما يُسمى بجلد الأوزة، ويكون عبارة عن بروز بصيلات الشعر من الجلد.

ظهور حب الشباب.

إصابة البشرة بالتهاب جلدي أو طفح جلدي.

ارتفاع نسبة إصابة البشرة خاصةً الدهنية بالمشاكل الجلدية.

ظهور التهابات وتقرحات في زوايا الفم.

الإصابة بمرض البربري.

تغير لون الجلد إلى اللون الأصفر في بعض الحالات.

