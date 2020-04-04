ماذا تعرف عن االاستعمالات الصحية للفول السوداني ؟

الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مما يجعله طعام مفيد لصحة القلب، يعزز مستويات الطاقة، كما يتمتع بخواص مضادة للسرطان.

علاوة على ذلك، فإن الفول السوداني لا يساهم في زيادة مستويات السكر في الدم، كما يساعد على الحد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ومن فوائده الصحية:

- علاج حالات الامساك، يمكن تناول خليط من 2-3 ملاعق كبيرة من كل من زبدة الفول السوداني مع العسل الأسود في الصباح.

- يساعد على الشفاء من هشاشة العظام، تناول 2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني بصفة منتظمة.

- تحسين الحالة المزاجية وتخفيف حدة التوتر. فيمكن تناول ساندوتش من زبدة الفول السوداني مع المربى وخبز الحبوب الكاملة.

- تنشيط الذاكرة تناول خليط زبدة الفول السوداني مع كمية بسيطة من السكر.

- علاج طبيعي للديدان الشريطية تناول ملعقة كبيرة من زيت الفول السوداني يوميا في الصباح لمدة 15 يوما.

- يساعد على التخلص من جفاف البشرة. فيمكن استعمال زبدة الفول السوداني لتدليك البشرة، ثم تترك لمدة 15-20 دقيقة. بعد ذلك تشطف البشرة بالماء الفاتر جيدا.

- علاج تجاعيد البشرة، يمكن استخدام خليط من 2 ملعقة صغيرة من زيت الفول السوداني غير المكرر مع 5 قطرات من زيت بذور الورد.

- للتخلص من الندبات، يتم استعمال خليط من كميات متساوية من زيت الفول السوداني مع زيت الكافور لتدليك البشرة.

- التدليك البسيط للبشرة باستخدام زيت الفول السوداني يساعد في تخفيف الشعور بالتعب والإرهاق، وتنشيط الدورة الدموية.

على الرغم من كل الفوائد الصحية المتعددة للفول السوداني، إلا أنه قد يتسبب في بعض الحساسية التي قد تؤدي لبعض الأعراض كالإكزيما، الحكة، وخز في الفم، تورم الشفاه واللسان، الدوخة.

كما أن الإفراط في تناول الفول السوداني قد يؤدي لعسر الهضم. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص ممن يعانون من اضطرابات الكلى أو المرارة ينبغي تجنبهم لتناول الفول السوداني، نتيجة لاحتوائها على املاح الأوكسالات.

كما قد تتداخل تأثيرات الفول السوداني مع وظائف الغدة الدرقية نتيجة لاحتوائها على الجويتروجينات. لكن يساعد تحميص الفول السوداني على التخلص من مثل تلك المركبات.