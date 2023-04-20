البوابة - برج السرطان ، علامة مائية، يحكمها القمر ، وهي حرفياً بركة من المشاعر. عندما تستخدم هذه المشاعر بشكل إيجابي ، فإنها تعكس التنشئة والحب والولاء والتعاطف والرحمة. لكن إذا وضعت نفسك مكانهم، فمن المحتمل أن يكون هذا البرج لغزاً لا يمكن حله. علم التنجيم سيخبرنا أكثر عن أسرار مولود برج السرطان .

ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج السرطان ؟

صفات لا تعرفها عن مولود برج السرطان

1. يحب السرية

إنهم يعانون من مشكلات ثقة كبيرة. هذا يمكن أن يجعلهم يشككون بك باستمرار إذا كنت قد كسرت ثقتهم في الماضي. إذا تم دفعهم إلى هذا أكثر ، فيمكنهم حتى أن يتحولوا إلى السرية. على الرغم من أنهم قد يبدون غافلين عن العالم ، إلا أن جوهرهم الداخلي ينظر إليك بريبة عميقة. لا تتفاجأ إذا أرادوا الاطلاع على مستنداتك الشخصية فقط ليقتنع بأنك لا تكذب عليهم. هذا يمكن أن يجعل الشخص المحيط به يشعر بالاختناق.

2. متشائم

هم عاطفيون ، عطوفون ومحبون. ويتوقعون نفس السلوك من الآخرين أيضًا. لا يمكن للجميع أن يكونوا على نفس الصفحة فيما يتعلق بالعواطف. إذا شعروا أن التعبير عن الحب غير موجود ، يمكنهم الذهاب إلى الجانب العميق من التشاؤم. في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي هذا إلى رغبة في جذب الاهتمام وسوف يقومون بتجربة جميع التكتيكات العاطفية لجذب انتباهك. إنهم بحاجة إلى الحب ولا توجد طريقة سوف يقبلون بأقل من ذلك بمجرد أن يقرروا البقاء في علاقة جادة ، سواء كانت حب أو صداقة.

3. الحقد

السرطان هو علامة مائية يمكنها تغيير الشكل والاتجاه وحتى اللون ، اعتمادًا على البيئة المحيطة. في بعض الأحيان ، يمكن أن يتحول هذا السلوك إلى الانتقام أو حتى الغضب ويمكن أن يكون غير متسامح تمامًا، حتى لدرجة أنه بعد حل المشكلات لفترة طويلة ، سوف يثيرون الأذى العاطفي الذي تعرضوا له من الماضي حتى بعد مرور سنوات.

4. خاسر سيء

ما لا يعرفه الكثير هو حقيقة أن السرطان يكره الخسارة. إن حاجتهم للفوز قوية لدرجة أنهم سيتحولون إلى التلاعب إذا لم يتمكنوا من الفوز. يمكنهم قضاء ساعات فقط لإثبات وجهة نظرهم أو لكي تدرك أن عملية تفكيرهم تحل محل فكرتك في الحكمة. إذا لم ينجح شيء ، فيمكنهم دفع أنفسهم إلى بركة التشاؤم. إذا حدث هذا كثيرًا ، فيمكن أن يصابوا بالاكتئاب بسهولة. حاجتهم إلى التحقق من الصحة هي سبب آخر يجعلهم يشعرون بالتشاؤم إذا لم تسر الأمور في طريقهم. من الإيجابية الشديدة والسعادة ، يمكن أن ينزلقوا بسهولة إلى الظلام ، مما يجعلك تتساءل عما حدث بالفعل. لكن خمن ماذا ، لن تكتشف ذلك أبدًا .

وأخيراً، لا تتوقع اعتذارًا من برج السرطان لأنهم يرفضون قبول أنهم ربما ارتكبوا أي خطأ.

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