ماذا تعرف عن العلاج بالكريستال؟

إذا كنت تفضل الاستعانة بعالم العلاج البديل ، فقد تكون على دراية بمصطلح الشفاء أو العلاج بالكريستال. لقد اكتسب العلاج البديل شهرة في العقد الماضي ، ولكن العلاج بالكريستال أو البلورات اللامعة موجود منذ العصور القديمة.

استخدمت البلورات في حضارات مختلفة لأغراض الشفاء. هذه الأحجار ذات المظهر العادي هي أداة قوية بشكل لا يصدق لموازنة حياتك عند استخدامها بطريقة صحيحة.

ومع ذلك ، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالشفاء بالكريستال، والتي تحرم الكثير من الناس من الاستفادة من فوائدها المذهلة. هنا سوف نشرح أكثر عن الأخطاء الأكثر شيوعًا المتعلقة بالشفاء من الكريستال.

هل يمكنك استخدام البلورات لوحدك

تماما مثل الأدوية ، لا يمكنك استخدام البلورات دون استشارة أخصائي ، لأنها قد تسبب آثارا ضارة.

العلاج بالكريستال هو تقنية بديلة للطب ولكن قبل إدراجه في روتينك اليومي ، يجب أن تكون مدركًا لتأثيره السلبي والإيجابي الكامل. الاعتماد على جزء من المعلومات فقط ليست فكرة جيدة.

البلورات هي صخور سحرية

هذا هو واحد من المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعا العائمة حولها. البلورات ليست صخور سحرية ولن تتسبب في تحول فوري. يمكنك استخدامها كأداة لتعزيز الإيجابية من حولك، ويمكن أن تكون بمثابة ترسانة لا تصدق لرفع حياتك الروحية. ومع ذلك ، فإن البلورات لن تجعل أي شخص يقع في حبك أو سيعالج أمراضك تمامًا. بدلاً من ذلك ، سوف يقلل الألم فقط ويمكن استخدامه بجانب الأدوية الخاصة بك.

الكريستال الجميل والمصقول جيدا هو أكثر قوة

جمال الكريستال لا علاقة له بالطاقة المنبعثة منه. سواء كانت خشنة أو مصقولة أو لامعة أو باهتة ، لا يهم عندما يتعلق الأمر بقوة البلورات. إذا كنت تشعر بأنك متصل بحجر ، فإن شكله وحجمه لا يصبح مهماً.

يجب ان تحصل على البلورات كهدية

هذا الامر غير دقيق تمامًا حيث يمكنك شراء البلورات بمفردك. لن يتغير تأثير البلورات بسبب هذا العامل المحدد. لست مضطرًا إلى الانتظار حتى يقدم لك أحدهم هدية لجني الفوائد المذهلة للبلورات. يمكنك شراء البلورات التي تفضلها.