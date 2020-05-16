ماذا تعرف عن فوائد ومضار شراب الكركديه؟

يتميز الكركديه باحتوائها على العديد من المعادن و الفيتامينات التي تساهم في حفظ مناعة الجسم ولذلك ينصح بشربه في شهر رمضان. ومن فوائده الصحية:

يساهم في خفض ضغط الدم.

يساهم في القضاء على الشعور بالعطش.

يقوم بتبريد الجسم و يدر البول مما يساعد الجسم في القضاء على السوائل الزائدة فيه.

يستخدم كملين للمعدة و يعالج التهيجات التي تصيبها و كذلك الاضطرابات التي تحدث في الدورة الدموية.

يعمل كمضاد للتأكسد و يمنع البروتينات الدهنية من تعرضها للأكسدة مما يحمي الجسم من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يساعد الجسم في إنقاص الوزن الزائد فيه لأنه يحتوي على مادة تمنع امتصاص الكربوهيدرات التي تدخل مع الأطعمة.

يحتوي على حمض الأسكوربيك الذي يعد شكلاً من أشكال فيتامين ج الذي يحتاج الجسم إليه في القضاء على نزلات البرد والأنفلونزا.

يعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً في القضاء على الباكتيريا و الديدان في الجسم لذلك يمكن استخدامه كعلاج تكميلي في حالات الإصابة بالآلام في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي و لإذابة البلغم و المخاط في الحلق.

ومع ذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل شرب الكركديه لأن لها تأثير على الصحة.

- إذا كنتِ حاملاً أو ترضعين طفلاً فيجب عليكِ الابتعاد عن شربه لأن هذا المشروب ممكن أن يتسبب في حدوث الإجهاض.

- إذا كنت تعاني من السكري. يقوم هذا المشروب بخفض مستويات السكر في الدم وهذا قد يؤدي إلى احتياجك لجرعات من أدوية السكري كي تعدلي عن النسبة المفقودة.

- إذا كنت مصاباً بالضغط. يعمل على خفض ضغط الدم لذلك فهو ليس مناسباً للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.