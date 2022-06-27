ماذا تعرف عن قوانين الإجهاض حول العالم حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لصالح قانون صارم للإجهاض في ميسيسيبي يوم الجمعة ، مما أدى فعليًا إلى إلغاء قضية رو ضد ويد ، وهي القضية التاريخية التي كانت أساس عمليات الإجهاض القانونية في الولايات المتحدة لمدة 50 عامًا. الحكم ، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر القرارات ذات الأهمية من قبل المحكمة العليا ، سيؤدي إلى حظر فوري للإجهاض ، مع بعض الاستثناءات ، في معظم الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون ، مع بعض الاستثناءات. وقررت المحكمة أن "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض".

ماذا تعرف عن قوانين الإجهاض حول العالم

قوانين وقيود الإجهاض

تختلف قوانين وقيود الإجهاض حسب الولاية ، والآن بعد أن تم إلغاء الحماية الفيدرالية ، لن يكون الإجهاض متاحًا في كل مكان في الولايات المتحدة.

بعض الولايات لديها قوانين سارية تحظر الإجهاض على الفور إذا تم إلغاء رو. بينما تضمن دول أخرى الحق في الإجهاض من خلال التشريعات أو التعديلات الدستورية.

قوانين الإجهاض حول العالم

في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد ويد ، قد تقيد عشرات الولايات الإجهاض أو تحظره. ومع ذلك ، هناك بلدان يكون فيها الإجهاض قانونيًا ومتاحًا عند الطلب.

ماذا تعرف عن قوانين الإجهاض حول العالم

البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا

مع تباين حدود الحمل على نطاق واسع ، نورد أدناه بعض البلدان التي يكون الإجهاض فيها قانونيًا.

ألبانيا ، أستراليا ، الأرجنتين ، بلجيكا ، بلغاريا ، كمبوديا ، كندا ، الصين ، كولومبيا ، جمهورية التشيك ، كوريا الشمالية ، الدنمارك ، فرنسا ، جورجيا ، اليونان ، ألمانيا ، المجر ، إيطاليا ، أيرلندا ، أيسلندا ، الهند ، كازاخستان ، كوسوفو ، جزر المالديف ، منغوليا ونيبال وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتايلاند وطاجيكستان وتركيا وأوكرانيا وفيتنام وأوزبكستان.

ماذا تعرف عن قوانين الإجهاض حول العالم

البلدان التي يحظر فيها الإجهاض

الإجهاض غير قانوني تمامًا ومحظور في البلدان المذكورة أدناه:

أندورا ، أروبا ، جمهورية الكونغو ، كوراكاو ، جمهورية الدومينيكان ، مصر ، السلفادور ، هايتي ، هندوراس ، العراق ، جامايكا ، لاوس ، مدغشقر ، مالطا ، موريتانيا ، نيكاراغوا ، بالاو ، الفلبين ، سان مارينو ، السنغال ، سيراليون ، سورينام ، تونجا والضفة الغربية وقطاع غزة.

ماذا تعرف عن قوانين الإجهاض حول العالم

قائمة بأسباب سماح بعض البلدان بالإجهاض

قائمة الأسباب التي تجعل بعض البلدان تسمح بالإجهاض

1. عند الطلب: الإجهاض لأي سبب قانوني ، مع سريان حدود الحمل.

2. لإنقاذ الحياة: الإجهاض قانوني عند الضرورة لإنقاذ حياة المرأة.

3. الصحة الجسدية: الإجهاض قانوني عندما يشكل الحمل إصابة جسدية للمرأة.

4. الصحة العقلية: الإجهاض قانوني عندما يعرض الحمل صحة المرأة العقلية والعاطفية للخطر.

5. الاغتصاب: الإجهاض قانوني عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب.

6. النسل: الإجهاض قانوني عندما يكون الحمل نتيجة سفاح القربى.

7.الاعاقة الإدراكية: الإجهاض قانوني عندما تكون المرأة معاقة عقليًا أو معرفيًا.

8. ضعف الجنين: الإجهاض قانوني عندما يكون الجنين مصاباً بإعاقات عقلية أو جسدية كبيرة. لأن هذه يمكن أن تتراوح من الحالات غير المهددة للحياة مثل متلازمة داون إلى حالات قاتلة بنسبة 100٪ مثل انعدام الدماغ.

9. اجتماعيًا اقتصاديًا: الإجهاض قانوني عندما تكون المرأة غير قادرة ماديًا على إعالة الطفل.

ماذا تعرف عن قوانين الإجهاض حول العالم

حقوق الإجهاض

بناءً على نصيحة الطبيب ، يمكن لجميع النساء إنهاء حملهن حتى 20 أسبوعًا. ومع ذلك ، يمكن لفئات خاصة من النساء ، مثل الناجيات من الاعتداء الجنسي ، والقصر ، وضحايا الاغتصاب ، وسفاح القربى ، والنساء المعاقات ، طلب إنهاء الخدمة لمدة تصل إلى 24 أسبوعًا.

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