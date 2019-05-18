ماذا تعرف عن مضار المناديل المبللة؟

لقد جعلت المناديل المبللة حياتنا مريحة جدا. فهي سهلة الحمل والاستخدام ، لدرجة اننا لم ندرك كيف أصبحت أفضل شريك للنظافة. ولكن ستندهش من معرفة أن هذه المناديل ذات الرائحة الطازجة قد تم تصنيفها على أنها الشر الأكبر، من خلال صحيفة يومية بريطانية رائدة.

نحن نحمل المناديل المبللة في كل مكان للطوارئ. حتى ان الكثير من الناس يستخدمون المناديل المبللة في الحمامات بدلاً من ورق التواليت الجاف. حتى اننا نحمل المناديل المضادة للبكتيريا لتنظيف الاسطح المتسخة. ولكن لماذا هذه المناديل البريئة تعتبر شريرة؟ لا يوجد سبب واحد بل عدة أسباب.

هذه المناديل تحتوي على مواد كيميائية سامة سيئة

زعم تقرير لرويترز أن المناديل المبللة يمكن أن تسبب طفحا جلديا في أماكن غير مريحة. وقدم تقرير آخر مثالاً على رجل أصيب بطفح في شرجه ، وكان سيئًا ومؤلماً لدرجة أنه لم يستطع المشي لعدة أشهر. تحتوي بعض هذه المناديل على مادة MCI (ميثيل كلوروأيزوثيازينون) ، والتي يمكن أن تكون قاسية على الجلد.

والمفاجأة الأكبر أن بعض مناديل الأطفال تحتوي على مواد حافظة وعطور لا ينبغي أن تتلامس مع بشرة الإنسان ، خاصة جلد الرضع والأطفال الصغار.

المناديل تساعد على نشر البكتيريا

عند استخدام نفس المناديل المبللة لتنظيف الأسطح المتعددة ، فإنها تنشر البكتيريا بدلاً من التخلص منها. وجد بحث أجرته جامعة كارديف أن المناديل المبللة لها تباين كبير عندما يتعلق الأمر بقتل البكتيريا ، مما يجعل الصابون والماء خيارًا أفضل بكثير.

رمي المناديل المبللة في المرحاض له نتائج مثيرة للاشمئزاز

يختار الكثير من الناس التخلص من المناديل في المرحاض ، الامر الذي يمكن أن تسد انابيب الصرف مما يؤدي إلى مشكلة كبيرة. يمكن للمناديل المبللة ان تسد المجاري.

المناديل المبللة يمكن أن تسبب الفوضى للبيئة

تحتوي معظم المناديل المبللة على ألياف بلاستيكية ، مما يجعلها غير قابلة للتحلل جزئيًا. عندما تشق هذه المناديل طريقها في المسطحات المائية الأكبر ، تستهلكها الحيوانات المائية وتموت في النهاية.

