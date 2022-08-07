عندما يحل الأول من المحرم يستعد المسلمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لصيام تاسوعاء وعاشوراء، يوم عاشوراء هو يوم بشرى وأمل للمسلمين، هو يوم نصرة للمسلمين.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز شهر المحرم عن غيره، وقال أفضل الصيام بعد شهر رمضان المبارك هو شهر المحرم، وكان النبي يكثر الصيام والفضيلة في هذا الشهر،يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى، وأمرنا النبي بصومه، حمدًا لله أن نجاه، وهذا دليل على الأخوة والحب بين الأنبياء، فرسالاتهم مصدرها واحد، وهدفها واحد، عبادة الرب الواحد.

ماذا تعرف عن يوم عاشوراء؟

يوم عاشوراء إنه اليوم الذي نجا فيه سيدنا موسى عليه السلام من الغرق بمعجزة شق البحر.

يوم عاشوراء هو يوم من أيام الله العظيمة، لتعيش يوم كامل مع ذكرى تزود يقينك بقدرة الله علي تحقيق الآمال والأحلام لنفسك ولبلدك.

حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، للمدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فقال نحن أحق بموسى منهم، وأمر الصحابة بصيامه.

يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب عام مضي.

هدف صيام يوم عاشوراء هو أن يتذكر الإنسان عظمة الله وقدرته، فتتمنى بعد أن تبذل أقصى جهدك أن يريك الله آية عظيمة تحقق لك ما كنت تظنه مستحيلًا.

قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله للعام القادم لا صومن تاسوعاء وعاشوراء، وذلك من شدة حرص النبي علي صيامه والاحتفال به.

دعاء يوم عاشوراء قريب للإجابة، وعلى الإنسان أن يدعو وهو متيقن من إجابة الله لدعائك في هذا اليوم.

ما هو افضل دعاء يوم عاشوراء؟

افضل دعاء يوم عاشوراء: اللهم في يوم عاشوراء، قني شرّ نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي وأصلح لي حياتي وأحسن لي عملي، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدّجال.

دعاء يوم عاشوراء

اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار، اللهم ارزقنا رزقًا حلالاً طيباً وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن.

اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام، اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك.

اللهم ارزقنا العمل الصالح وبارك لنا فيه، اللهم تقبل منا الطاعات واجعلنا نعبدك وكأننا نراك.

يارب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير، اللهم أرزقنا سعة الصدر وهدوء البال. اللهم ارزقنا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، اللهم أصلح لي ذريتي وأرض عنهم يا الله.

دعاء عاشوراء 1444

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

يا رحمن الدنيا والأخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحينا حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

موعد صيام عاشوراء ٢٠٢٢

من المتوقع أن يكون موعد صيام عاشوراء ٢٠٢٢، الموافق يوم الإثنين 8 أغسطس/آب، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية، ويعد صيام عاشوراء سنة مؤكدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشارت إلى ما ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء».

رسائل يوم عاشوراء 2022

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء ٢٠٢٢