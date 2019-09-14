لنكن صادقات مع بعضنا البعض ، الاعتناء بإنسان أخر ليس بالامر السهل فكيف اذا كان طفلا رضيعا حساسا وضعيفا. اذا كنت اما جديد فهذه النصائح سوف تضمن لك بقاء الطفل آمنًا في جميع الأوقات.

حتى لو كان الأطفال حديثي الولادة بالكاد يستطيعون الحركة ، فهذا لا يعني أنه يمكن تركهم دون إشراف على السرير. يميل الأطفال إلى ركل أرجلهم وتمديد أذرعهم مما قد يزيد من خطر سقوطهم عن السرير.

ماذا تفعلين إذا سقط طفلك عن السرير؟

يمكنك حماية المنزل بأكمله ، ولكن لا يمكنك ضمان عدم سقوط طفلك أو تعرضه للأذى. فماذا يمكنك ان تفعلي لنجدة الطفل:

1. التأكد من عدم وجود اصابات

من المهم بشكل خاص إذا سقط الطفل على رأسه. التقط الطفل برفق والتحقق من وجود نزيف واضح وانتفاخ على الرأس.

حتى لو كان الطفل على ما يرام بعد السقوط ، فمن المهم التعامل معه كحالة طبية طارئة واستدعاء الطبيب.

2. مراقبة الطفل

تأكدي من مراقبة الطفل خلال الـ 24 ساعة القادمة للتأكد من عدم وجود إصابات أو تداعيات خطيرة.

3. متى يجب الذهاب الى المستشفى

هناك حالات معينة تتطلب علاجًا طبيًا سريعًا. البعض منهم:

فقدان الوعي

النزيف الحاد

علامات كسور العظام

كسر الجمجمة

الارتجاج

البكاء بصوت عال جداً

بالإضافة إلى ذلك ، إذا لاحظت أن الطفل يتصرف بشكل غير عادي ، فهذا سبب كافٍ للحصول على رعاية طبية فورية.

في نهاية المطاف ، يمكن أن يؤدي التصرف بسرعة والالتزام الشديد عندما يتعلق الأمر بالرضع إلى تقليل الآثار اللاحقة للسقوط إلى حد كبير.