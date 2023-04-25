البوابة - لا شك أن العروس الطويلة لديها تحديات مختلفة عندما يتعلق الأمر باختيار فستان زفاف مناسب. لأي عروس يزيد طولها عن 176 – 180 سم ، أنتِ بحاجة الى التفكير في خيار "الطول الإضافي لفستان الزفاف". يقدم العديد من المصممين ما يسمى بقياس من الرقبة إلى الحافة (المسافة من مقدمة عنقك إلى حافة الفستان). ولكن هناك الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهن العروس الطويلة المقبلة على الزفاف، تعالوا نتعرف على هذه الأسئلة:

ماذا يجب أن ترتدي العروس الطويلة ؟

ما هو أفضل فستان زفاف للنساء النحيفات وطويلات القامة ؟

إذا كانت العروس طويلة القامة ونحيلة، فننصحك باختيار أقمشة مثل التفتا والتول والأورجانزا وهي الأقمشة التي تضيف المزيد من الحجم ، خاصة عندما تكون في طبقات. هذه الأقمشة أكثر تنظيماً وتحافظ على شكلها وهذا يجعلها أفضل قماش لفساتين الزفاف للعرائس النحيفات. أما بالنسبة للشكل فننصحك باختيار تصميم على شكل حرف A ، ضيق من الصدر وكبير من الخصر إلى الأسفل، والذي يضيف بعض الرومانسية إلى إطلالاتك . يمكنك أيضاً الخروج عن هذه القاعدة واختيار فستان ضيق بالكامل. يساعد هذا التصميم على زيادة طولك الطبيعي.

هناك خدعة أخرى تناسب الفتيات طويلات القامة، وهو استخدام قطعة قماش طويلة تضاف الى الرداء أو العباءة أو التنورة ويطلق عليه اسم (train) قطار فستان الزفاف. ويعد هذا القطار ميزة شهيرة لفساتين السهرة الأنيقة وفساتين الزفاف، ومن أشهرها فستان حفل زفاف الأميرة ديانا.

هل من الممكن جعل ثوب الزفاف أطول؟

إذا لم تتمكني من العثور على ثوب زفاف مناسب لطولك، فلا تقلقي. قومي بشراء يارد من قماش الساتان أو التفتا الذي يعد أشهر قماش مستخدم في تصنيع أثواب الزفاف، واصنعي حافة من القماش بنفس عرض الجزء الأمامي من التنورة بحيث يغطي المنطقة بالكامل من الجانب إلى الجانب، يمكنك مضاعفة الطول المطلوب أيضاً.

هل من الممكن شراء فستان ذو مقاس كبير وتعديله؟

يمكن تعديل الفستان إذا كان أكبر بمقاس واحد إلى مقاسين. وعلى الرغم من أن كلا الأمرين ممكن ، إلا أن جعل الفستان أصغر عادة ما يكون أسهل من جعله أكبر. من الأفضل عمومًا أن تأخذي فستانك إلى خياط محترف إذا كنت بحاجة إلى تعديله.

ما هي تكلفة تعديل ثوب الزفاف؟

قد تتراكم تكلفة التغييرات في ثوب الزفاف بسرعة. تتقاضى بعض المحلات رسومًا لكل خدمة (225 دولارًا لتقصير الثوب ، و 150 دولارًا لإعادة خياطة الحواف ، وما إلى ذلك) ، بينما يقدم البعض الآخر سعرًا ثابتًا (حوالي 500 دولار إلى 900 دولار) يغطي كل ما تحتاجه لجعل الفستان مناسبًا لك بشكل مثالي.

ماذا تفعلي إذا كان ثوب الزفاف الخاص بك قصيراً جدًا؟

إذا كان الفستان قصيرًا جدًا ، يمكنك إضافة دانتيل إضافي إلى حاشية بعض الفساتين لعمل حافة جديدة أنيقة أو تحويل الفستان الى ذيل السمكة، يمكنك أيضاً، إضافة تنورة من قماش التول. هذا مفهوم رائع آخر يمكن استخدامه تقريبًا في أي فستان زفاف كلاسيكي.

أفكار فساتين زفاف مناسبة للفتيات الطويلات والنحيلات:

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فساتين الزفاف الأغلى ثمناً أحدها بتوقيع مصمم أزياء مصري

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