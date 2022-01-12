ماذا يعني الإجهاض في الحلم؟ يدل حلم إنجاب طفل أو رعايته على ظهور جانب جديد منك. إذا كنت تحلمين بالإجهاض ، فهذا يشير إلى عدم رغبتك في التغيير أو الانفتاح أو التغيير. إذا كان هناك شخص آخر يقوم بالإجهاض ، فستكون المشكلة أكثر ارتباطًا بجانبك الذي يمثله هذا الشخص.

ماذا يعني الإجهاض في الحلم؟

الإجهاض والخصوبة

أن تحلم بالإجهاض يعني أنك تقاوم بعض التغيير في حياتك. يتضمن رمز الحلم هذا نغمات من العقم. هناك خوف من المجهول. لا شعوريًا ، غالبًا ما تمثل الخصوبة تغييرًا إيجابيًا ، لذا فإن حلمك بالإجهاض قد يشير إلى أنك تخشى التغيير الذي يعرف اللاوعي أنه سيكون مفيدًا لك بالفعل. غالبًا ما تمثل الولادة اعتناق هوية جديدة ، لذلك يشير الإجهاض إلى أنك تخشى حدوث تحول في نفسك.

إذا كان لديك إجهاض حقيقي في الماضي ، يمكن أن يمثل الحلم تجربتك السابقة. يمكن أن يمثل الحلم آلية الجسم الطبيعية للشفاء الذاتي من حيث التعامل مع قرار سابق ربما كنت قد ندمت عليه.

ماذا يعني الإجهاض في الحلم؟

ماذا يعني أن يجري شخص الإجهاض في الحلم؟

إذا كنت تحلم بأن شخصًا آخر في الحلم يجري عملية إجهاض ، فقد يمثل ذلك العلاقة بين هذا الشخص الذي لا معنى له أو راكد. إذا كان الشخص في الحلم لا يمثل شخصًا مهمًا بالنسبة لك ، فقد تكون وجهات نظرك العامة حول الإجهاض وما هي معتقداتك.

إن الحلم الذي يحدث حيث يحدث إجهاض غير قانوني أو غير آمن يمثل أنك لا تريد التغيير في حياتك. يمكن أن يمثل الإجهاض تغييرًا قسريًا يحدث في حياتك بطريقة ما.

ماذا يعني الإجهاض في الحلم؟

ماذا يعني تكرار الحلم بالإجهاض في المنام؟

قد يكون هذا خوفًا أو قلقًا بشأن المخاض والولادة ، أو شيئًا ما يحدث للطفل. يمكن أن تتخذ هذه الكوابيس أشكالًا مختلفة. قد تحلم بإسقاط طفلك أو فقدان طفلك حرفيًا. أو ، إذا كنت قد تعرضت للإجهاض في الماضي ، فقد يكون لديك أحلام بحدوث هذا مرة أخرى.

المزيد:

ما تفسير الأحلام الجنسية في المنام؟

ما تفسير الحلم بالعري في الأحلام؟