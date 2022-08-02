ماذا يقول أسلوب خط يدك عن شخصيتك؟ هناك قدر كبير من العلم وراء خط يدك يمكن أن يكشف عن أجزاء صغيرة من شخصيتك. يتم استخدام خط اليد الخاص بك لتحليل قدراتك وصحتك وحتى بمثابة دليل لأغراض التحقيق. من المثير للاهتمام أن خط يدك يتنبأ كثيرًا بشخصيتك - الطريقة التي ترسم بها الحرف "L" أو المسافات التي تقدمها ، بين الأحرف.

إليك ما يخبرنا به أسلوب خط اليد عن شخصيتك:

ماذا يقول أسلوب خط يدك عن شخصيتك؟

حجم أحرفك

إذا كنت تكتب أحرفًا كبيرة الحجم ، فمن المحتمل أن تكون شخصًا موجهًا للأشخاص ويشعر بالحاجة إلى إرضاء الآخرين والتصرف وفقًا للآخرين. تريد أن يلاحظك الآخرون .

إذا كنت تكتب أحرفًا صغيرة الحجم ، فمن المحتمل أن تكون انطوائيًا يحب التواجد في مساحته الخاصة. لديك مستويات تركيز كبيرة ومركزة حقًا .

ماذا يقول أسلوب خط يدك عن شخصيتك؟

اذا كان خط يدك مائلاً

إذا كانت أحرفك مائلة نحو الجانب الأيمن ، فأنت شخص ودود ، سعيد الحظ. أنت تحب العيش في الوقت الحالي وتقدر أيضًا أحبائك المقربين بشدة .

إذا كانت أحرفك مائلة نحو الجانب الأيسر ، فأنت شخص يركز بشدة على نفسه بمفرده. لا تفكر عادة في الآخرين قبل اتخاذ القرار .

إذا لم يكن لأحرفك ميل ، فأنت شخص منطقي للغاية ، ولا يعتمد على العواطف في اتخاذ القرارات .

ماذا يقول أسلوب خط يدك عن شخصيتك؟

المسافة بين الحروف

عندما يكون هناك مسافة أقل بين الأحرف ، فهذا يعني أنك منطقي وتتخذ القرارات بعناية شديدة ، بناءً على الإحصائيات والحقائق .

عندما يكون هناك مسافة كافية بين الأحرف ، فهذا يشير إلى مستوى عالٍ من الذكاء لديك .

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