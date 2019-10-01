ماذا يقول أسلوب عناقك عن علاقتك؟

لا شك ان العناق يبعث نوعا من الراحة والأمان لاي شخص فما بالك بين الاحبة؟ فالدفء والاسترخاء والطمأنينة الذي يشعره به المرء عندما يكون في حضن الشخص الذي يحبه لا يعادله شعور، وهو ما أثبتته الدراسات فالعناق له فوائد صحية عديدة. ولكن هل تعلم أن اسلوب عناقك يمكن أن يقول الكثير عن علاقتك؟

العناق من الخلف

عندما يقف الزوجان امام بعضهما البعض واحدهما يعانق الاخر من الخلف فهذه يعني أنهما يشعران بأنهما شخص واحد. وغالبًا ما يُرى الأشخاص الذين يحبون العناق بهذه الطريقة بأن لهم ذات الأسلوب والذوق ويستمتعون بعمل الأشياء معًا.

العناق مع وضع الوجه على الصدر

يتيح لك وضع وجهك على صدر الشريك فرصة للاستماع إلى نبضات القلب عن كثب ، مما يدل على أن الشخص الآخر يرغب في ان يرى الشريك مكانته داخل قلبه. الأشخاص الذين يفضلون هذه الوضعية للعناق يدعمون بعضهم البعض بشدة. يثقون ببعضهم البعض كثيرًا ويقدرون الدعم العاطفي والجسدي المتبادل.

العناق وجها لوجه

العناق مع التحديق بعمق بعيون بعضهم البعض وكأنهما في مشهد من فيلم رومانسي. غالبًا ما يعكس العشق والحماس المتبادل. هؤلاء الأشخاص يحبون المشاركة في كل شيء من طعام وشراب وحتى مساحة المكان.

العناق مع الانحناء الى الامام

إذا كنت أحد الاشخاص الذين يحتضنون بطريقة تجعل أحدهم يبدو وكأنه يحيط بالشريك، فإليك بعض الأخبار السارة: إذا كان شريكك ينحني عليك ، فهذا يعني أن لديه غريزة الحماية. على الرغم من أن الشخص الآخر قد يبدو مهيمنًا بعض الشيء في بعض الأحيان ، إلا أن هذه العلاقات دائمًا ما تصمد امام اختبار الزمن لأن أحد الشركاء لا يوفر الحماية للآخر فحسب ، ولكنه سيبذل قصارى جهده لحماية هذه العلاقة من أي ضرر.