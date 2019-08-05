ماذا يقول شكل سرتك عن صحتك وشخصيتك؟

وفقًا لنظرية تُسمى OMPHILOMANCY يمكنك معرفة الكثير عن الشخص من خلال تحليل شكل السرة الخاصة به.

السرة هي أخر ما تبقى من الحبل السري، وعلى عكس بقية الحبل السري سرة بطنك معك مدى الحياة - لكن ماذا تقول عنك؟

إذا كنت تؤمن بالأساطير الصينية ، فإن شكل سرة البطن يمكن أن يتنبأ بعدد الأطفال الذي ستنجبهم بالإضافة الى المدة التي ستعيشها. دعنا نقول أن سرة البطن تحمل الكثير من الاسرار عنك.

فما الذي تكشفه السرة عنك؟

سرة البطن الناتئة

تفسر سرة البطن الناتئة نفسه بنفسها فهي لشخصية قوية منبثقة ومتفائلة ، عنيدة ، تحب الأضواء وتثابر للحصول على ما تريد.

أصحاب هذا الشكل من السرة يتمسكون بآرائهم ومعتقداتهم ويأخذون وقتا طويلا قبل العثور على الشريك المتكافئ لهم.

متوسط ​​العمر المتوقع: 72 سنة.

السرة العميقة والمستديرة

يشير شكل السرة هذا إلى شخص متواضع ومزاج معتدل، وقلب كبير وشخصية هادئة وخجولة.

وغالبا ما يكونوا كتومين ولا يخبرون الأحباء والأصدقاء عن مشاكلهم في الحياة.

متوسط ​​العمر المتوقع: 81 سنة.

السرة العامودي / المستطيلة

هذا الشكل من السرة ضيق ورقيق ، ويبدو أنه يشير إلى شخص واثق وكريم ومستقر عاطفيا.

متوسط ​​العمر المتوقع: 75 سنة.

السرة الأفقية

تميل سرة البطن هذه إلى الانتشار الجانبي عبر البطن ، وتظهر شخصية معقدة وعاطفية.

لا يميلون إلى إعطاء ثقتهم للآخرين على الفور ، ولكن إذا فعلوا ذلك ، فهذا يشير إلى أن هذا الشخص يعني الكثير بالنسبة لهم. أحد مبادئهم في الحياة هو معاملة الآخرين بنفس المعاملة التي يتوقعون التعامل بها.

متوسط ​​العمر المتوقع: 68 سنة.

السرة خارج المركز

تشير هذه السرة ذات الشكل غير العادي إلى شخصية فريدة من نوعها محبة للمرح ومتعرضة لتقلبات مزاجية واسعة ، غالبًا ما تكون مشاعرها متأججة.

متوسط ​​العمر المتوقع: 70 سنة.

السرة البيضاوية أو اللوزية

تشير السرة على شكل بيضة إلى شخصية مفرطة النشاط وشديدة الحساسية. يمكن أن يؤدي أخذ الأمور بجدية إلى إيذائها بسهولة - وغالبًا ما تلتزم الصمت حيال ذلك.

إنهم أفراد غير صبورين ويميلون إلى الشعور بالملل بسرعة وسهولة.

متوسط ​​العمر المتوقع: 65 سنة.