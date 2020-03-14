ماذا ينبغي أن أفعل إذا ظهرَت على طفلي أعراض الكورونا؟

كشف موقع اليونيسف الالكتروني عن معلومات هامة حول عدوى فيروس كورونا وكيفية التعامل مع حالات الإصابة ضمن العائلة. وذكر الموقع أنه لا تتوفر لدينا معرفة كافية حتى الآن حول كيفية تأثيره على الأطفال أو النساء الحوامل. ولكننا نعرف بأنه من الممكن أن يُصاب الأشخاص من جميع الأعمار بالفيروس، ولكن ظهرت لغاية الآن حالات قليلة نسبياً من مرض كوفيد-19 بين الأطفال. ويعتبر الفيروس فتاك في حالات نادرة، وخاصة المسنين الذين يعانون أصلاً من مشاكل صحية.

اذا شعر طفلك بأي أعراض من الحُمى أو السعال أو صعوبة التنفس فيفضل اصطحابه للحصول على رعاية طبية، خاصة واننا في موسم الإنفلونزا والأعراض تكاد تكون متشابهة.

استمِر في الالتزام بنظافة اليدين والجهاز التنفسي، واخذ اللقاحات- للحماية من الأنواع الأخرى من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الأمراض. واحتواء السعال أو العطس بثني الكوع لتغطية الفم أو بمنديل ورقي ثم إلقاء المنديل بسلة مهملات مقفلة، وعدم لمس العينين أو الفم أو الأنف إذا لم يكونوا قد غسلوا أيديهم على نحو سليم.

توّجه للحصول على رعاية طبية في مرحلة مبكرة إذا ظهرت عليك أو على طفلك أعراض، وحاول تجنّب التواجد في أماكن عامة (أماكن العمل، والمدارس، والمواصلات العامة)، لتجنب نشر المرض للآخرين. وكما هي الحال بخصوص التهابات الجهاز التنفسي الأخرى من قبيل الإنفلونزا، ينبغي عليك إبقاء طفلك مرتاحاً في البيت طالما ظلت الأعراض تظهر عليه، وتجنب تواجده في الأماكن العامة لمنع انتشار المرض للآخرين.

مرض الفيروس التاجي 2019 (كوفيد-19)

يتكون الفيروس التاجي جديداً (CoV) من الفيروسات التاجية. وأُطلق على المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد الذي ظهر لأول مرة في ووهان بالصين اسم مرض الفيروس التاجي 2019 (كوفيد-19) والاسم الإنجليزي للمرض مشتق كالتالي: CO هما أول حرفين من كلمة كورونا (corona)، و VIهما أول حرفين من كلمة فيروس (virus)، و Dهو أول حرف من كلمة مرض بالإنجليزية .(Disease) ينتمي هذا الفيروس الى مرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارز) وبعض أنواع الزكام العادي.