شاي التوابل الهندي المنعش

شاي التوابل الهندي الماسالا كرك يعني شاي بنكهة البهارات الاصيلة مثل الهال والقرفة والقرنفل والزنجبيل .. جربيه اليوم

المكونات:

1 كوب وربع ماء

2 كيسان شاي

1 ملعقة صغيرة سكر

3 ملاعق كبيرة حليب مبخر

2 حبات هيل

عود صغير قرفة

2 حبات فرنفل

1 قطعة صغيرة زنجبيل مبشور

الطريقة :

يغلى الماء مع الهيل، القرفة، القرنفل والزنجبيل ثم تضاف أكياس الشاي والسكر.

يترك المزيج يغلي لبضع دقائق ثم يرفع القدر عن النار.

يضاف الحليب ويعاد المزيج الى نار هادئة.

يصفى المزيج في اكواب التقديم.