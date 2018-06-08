ماسك اللبن لبشرة نضرة ومشرقة
طبّقي هذا الماسك على وجهك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً
يُعرف اللبن بقدرته الكبيرة على ترطيب البشرة والتخفيف من جفافها، كما أنه يحدّ من ظهور الحبوب والبثور، وبالتالي فإنّ المداومة على استخدامه في خلطاتك الجمالية ستمنحك بشرة مشرقة ونضرة.
إليك طريقة تحضير ماسك اللبن للوجه، من أجل الحصول على إطلالة ساحرة.
طبّقي هذا الماسك على وجهك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً، واضمني لنفسك بشرة صحية ونقية:
-امزجي 4 ملاعق من اللبن مع ملعقة من العسل
-وأضيفي الموز المهروس مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونصف كوب من عصير الليمون لتحصلي على ماسك متماسك.
-طبّقي هذا الماسك على وجهك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً، واضمني لنفسك بشرة صحية ونقية.
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