ماسك اللبن لبشرة نضرة ومشرقة

طبّقي هذا الماسك على وجهك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً

طبّقي هذا الماسك على وجهك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً، واضمني لنفسك بشرة صحية ونقية:

-امزجي 4 ملاعق من اللبن مع ملعقة من العسل

-وأضيفي الموز المهروس مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونصف كوب من عصير الليمون لتحصلي على ماسك متماسك.

-طبّقي هذا الماسك على وجهك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً، واضمني لنفسك بشرة صحية ونقية.

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