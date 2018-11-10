ماسك للبشرة الدهنية بمكون سحري!
ماسك الطماطم وخل التفاح:
- ملعقة كبيرة طماطم مهروسة.
- ملعقة صغيرة خل تفاح.
الطريقة:
- اخلطي الطماطم مع الخل، ووزعيها على البشرة بعد أن تكوني قد قمتِ بغسلها بالمنظف.
- اتركي الخليط لمدة ربع ساعة فقط، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر أو البارد.
- كرري الخليط مرة كل أسبوع أو 10 أيام، ليساعدكِ على التخلص من الرؤوس السوداء التي تسبب ظهور الحبوب، وتقلّل من زيوت البشرة الدهنية.
ماسك الطماطم والزبادي:
- ملعقة صغيرة طماطم مهروسة.
- ملعقة صغيرة زبادي.
- ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.
الطريقة:
- اخلطي المكونات مع بعضها، وضعي الماسك على بشرتِك.
- اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلي الخليط واشطفي وجهكِ بالماء.
- كرري الخليط مرة كل أسبوع، لـ ترطيب البشرة وتغذيتها بالزبادي والطماطم، بخاصة للـ بشرة المختلطة، التي بها بعض المناطق الدهنية، والأخرى جافة أو عادية، حيث يعمل هنا زيت اللوز على ترطيب المناطق الجافة.
لمزيد من صحتكِ وجمالكِ: