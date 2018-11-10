ماسك للبشرة الدهنية بمكون سحري!

الطماطم لا غنًى عنها في مطبخِك، أساسية في الكثير من الأكلات، فضلًا عن طبق السلَطة الممتاز، لكن عليكِ أن تجعليها أساسية أيضًا في الماسكات التي تستخدمينها لـ بشرتكِ، بخاصة وإن كنتِ من أصحاب البشرة الدهنية.

تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة، تعمل على تجديد خلايا البشرة، بالإضافة إلى فيتامين "سي" الذي يزيل الطبقة الدهنية للبشرة، لهذا حاولي تطبيق هذه الخلطات الطبيعية السهلة لـ بشرة نضرة وصحية.