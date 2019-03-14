ماسك منزلي سحري لتنظيف البشرة بعمق وتغذيتها

تحتاج بشرة الوجه من وقت لآخر الى التنظيف من الأعماق

تَبقى المرأة بحاجة للعناية بالبشرة وتَنظيفها من الشّوائب مهما كَبُر عمرها أو صَغُر، والشّوائب هي سموم يومية تكون على شكل جزيئات صغيرة أو بروتينات لها القدرة على إلحاق المرض والعدوى عند الاستنشاق أو الابتلاع، وتتواجد هذه الشوائب في الهواء، وفي الكيماويات الموجودة في المواد الغذائية، وفي بعض مُستحضرات التجميل التي تضعينها على بشرتك يومياً، ويمكن أن تُسبِّب الشوائب عند التَّعرُّض لها المشاكل الجلدية، وللحصول على بشرة نَضِرة وصحيّة يجب الاعتناء بها يومياً



إليك عزيزتنا المرأة ماسك منزلي يمكنك تحضيره بسهولة لتنظيف البشرة بعمق وتغذيتها:



مكونات الماسك: تحتاجين الى ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي الطبيعي، عصير ربع برتقالة، رشة من السكر. حركي المكونات كلها واخلطيها جيدا ثم غطسي أصابعك في الخليط وادهنيه بنعومة على الوجه، اتركيه مدة 7 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.



بعدها، مرّري قطنة مغمسة بماء الورد لتلطيف بشرتك أو ضعي القليل من زيت اللوز الحلو للترطيب.



ينظف اللبن بشرتك ويغذيها ويزيل الخلايا الميتة أما البرتقال فيحتوي على الفيتامين "سي" الذي يغذي الجلد ويكسبه اللمعان والنعومة ويمنح البشرة الإنتعاش، ويعمل السكر على تقشير البشرة.



طبقي هذا القناع مرة في الأسبوع، واحصلي على بشرة نظيفة وناعمة.

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