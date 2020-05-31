مافن الجزر والجوز

وصفة سريعة لإفطار صحي مع كوب من الشاي بالحليب

المقادير:

ربع كوب جوز محمص مفروم خشن

كوب وثلث جزر مبشور أو مفروم

تفاحة مقشرة ومفرومة

كوب وثلث دقيق

¾ كوب سكر

نصف ملعقة صودا خبز

1 ملعقة صغيرة باكينج بودر

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

2 بيض كبير

نصف كوب زيت نباتي

فانيليا

الطريقة:

نبدأ في تسخين الفرن قبل العمل، ونضع أكواب المافن الورقية في القوالب.

نخلط الدقيق، السكر، الصودا، الباكنج بودر، القرفة، الملح والجوز ونخلط.

في وعاء آخر نخفق البيض مع الفانيليا جيداً ثم نضيف الزيت ونخفق.

نضيف الجزر والتفاح الى خليط البيض ونقلب من الأسفل للأعلى، ثم نضيف الخليط الى المواد الجافة (خليط الدقيق) ونقوم بالتقليب فقط دون خفق حتى تمتزج المكونات.

نوزع الخليط بالتساوي بين القوالب وندخل الصينية الفرن في الرف الأوسط على حرارة 180 لمدة 20 الى 25 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن وتبرد وتقدم كإفطار مغذي ولذيذ.