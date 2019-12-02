مافن القهوة منخفض الكربوهيدرات

مافن القهوة.. وجبة إفطار شهية مصنوعة بدون كربوهيدرات.

المكونات:

الفتات

نصف كوب طحين اللوز

3 ملاعق كبيرة من سكر بني

2 ملعقة كبيرة دقيق جوز الهند

¾ ملعقة شاي قرفة

¼ كوب زبدة مذابة

الكعك:

2 كوب طحين اللوز

1/3 كوب سكر بني

ربع كوب من مسحوق بروتين غير المنكه

3 ملاعق كبيرة من دقيق جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز

½ ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبدة، مذابة

4 بيضات كبيرة

نصف كوب حليب لوز غير محلى

½ ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

طبقة الرذاذ :

¼ كوب من مسحوق سكر بني

2 ملعقة كبيرة ماء

½ ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

الطريقة:

في وعاء متوسط ​​، يخفق دقيق اللوز مع السكر البني ودقيق جوز الهند والقرفة. رشّ الزبدة المذابة ويحرك جيدًا حتى تمتزج المكونات. يوضع جانبا

الكعك:

يسخن الفرن إلى 325 فهرنهايت ، تحضر صينية المافن.

في وعاء كبير ، يُمزج طحين اللوز مع السكر ومسحوق البروتين ودقيق جوز الهند ومسحوق الخبز والقرفة والملح. تضاف الزبدة والبيض وحليب اللوز والفانيليا حتى يمتزج جيدا.

يقسم الخليط بين أكواب الكعك المعدة. ضعي على كل منها بعض الفتات وتخبز من 25 إلى 35 دقيقة.

تترك لتبرد.

يخفق السكر والماء والفانيليا. يضاف المزيد من الماء إذا كان المزيج سميكًا جدًا. يصب بلطف على الكعك