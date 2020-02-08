مافن الموز والشوكولاته الصحي

طريقة صحية لاعداد مافن الموز والشوكولاته

المكونات:

2 كوب دقيق قمح كامل

3 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1/3 كوب عسل

3 ملاعق كبيرة من سكر جوز الهند (أو السكر البني الفاتح)

2 بيض كبير ، في درجة حرارة الغرفة

¾ كوب كامل الدسم من اللبن الزبادي

1 كوب مهروس ناضج

ربع كوب زيت جوز الهند ، أو (زيت زيتون خفيف)

1 كوب من رقائق الشوكولاتة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 400. قم بوضع 12 كوب في صينية المافن.

في وعاء متوسط ​​، قم بخلط الدقيق ومسحوق الخبز والملح والقرفة. ضعها جانبا

في وعاء كبير منفصل ، اخفق العسل والسكر والبيض واللبن والموز المهروس معًا حتى تمتزج المكونات تمامًا.

قم باضافة المجموعة الجافة الى المزيج الرطب من العناصر ، واستخدام ملعقة مطاطية ، امزج حتى تندمج ببساطة.

قم بإضافة زيت جوز الهند الذائب واخلطه حتى يمتزج .

في النهاية ، قم بإضافة رقائق الشوكولاتة ، واخلطها جيدا.

يقسم الخليط بالتساوي بين اكواب الكعك، ويصب إلى الأعلى.

أخبز من 15 إلى 18 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية. يترك الكعك ليبرد ما لا يقل عن خمس دقائق في الصينية ثم يضاف الى رف التبريد.