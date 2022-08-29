ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة المصنوع منزليًا على وشك أن تصبح فطورك المفضل الجديد! إنها نسخة مقلدة من شطيرة إفطار ماكدونالدز الشهيرة ، وهي مصنوعة من شرائح اللحم والبيض والجبن المذاب. إنها شهية ولذيذة ويتم تحضيرها طازجة في كل مرة - لأنك الشخص الذي يصنعها!
ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة
المكونات:
حوالي ½ رطل (250 غ) ستيك مقطع شرائح
1 ملعقة صغيرة مسحوق الثوم
1 ملعقة كبيرة صلصة ورسيستيرشاير
ملح وفلفل
2 ملعقة كبيرة سمنة
½ بصلة مقطعة شرائح
2 بيجل
2 شريحة جبن شيدر
2 بيض
ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة
الطريقة:
- تُتبّل شريحة اللحم المقطعة بمسحوق الثوم وصلصة ورسيستيرشاير والملح والفلفل.
- سخني مقلاة غير لاصقة (أو مقلاة مقاومة للفرن) على حرارة متوسطة إلى عالية وأضيفي الزبدة إليها. نضيف البصل ونطهوها حتى تحمر.
- أخرجي البصل من المقلاة وأضيفي الستيك إليها. يُطهى لمدة 1-2 دقيقة ، ثم يُقلب ويُطهى لمدة دقيقة أخرى حتى يتحول إلى اللون البني. يُضاف إلى طبق البصل ويُنظف المقلاة.
- يحمص الخبز.
- تدهن المقلاة ويضاف البيض إليها. يُطهى حتى يصبح صلبًا ، ثم يُقلب ويُطهى لمدة دقيقة أخرى لعمل عجة.
- ضعي البيجلز مع شرائح اللحم والبصل والبيض والجبن وقم بتغطيتها بالغطاء حتى يذوب الجبن - يمكنك أيضًا نقل المقلاة إلى الفرن حتى يذوب الجبن بسرعة.
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