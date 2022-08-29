  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة

ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 02:00
ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة
ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة

ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة المصنوع منزليًا على وشك أن تصبح فطورك المفضل الجديد! إنها نسخة مقلدة من شطيرة إفطار ماكدونالدز الشهيرة ، وهي مصنوعة من شرائح اللحم والبيض والجبن المذاب. إنها شهية ولذيذة ويتم تحضيرها طازجة في كل مرة - لأنك الشخص الذي يصنعها!

ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة

المكونات:

ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة

حوالي ½ رطل (250 غ) ستيك مقطع شرائح

1 ملعقة صغيرة مسحوق الثوم

1 ملعقة كبيرة صلصة ورسيستيرشاير

ملح وفلفل

2 ملعقة كبيرة سمنة

½  بصلة مقطعة شرائح

2 بيجل

2 شريحة جبن شيدر

2 بيض

ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقة

الطريقة:

  • تُتبّل شريحة اللحم المقطعة بمسحوق الثوم وصلصة ورسيستيرشاير والملح والفلفل.
  • سخني مقلاة غير لاصقة (أو مقلاة مقاومة للفرن) على حرارة متوسطة إلى عالية وأضيفي الزبدة إليها. نضيف البصل ونطهوها حتى تحمر.
  • أخرجي البصل من المقلاة وأضيفي الستيك إليها. يُطهى لمدة 1-2 دقيقة ، ثم يُقلب ويُطهى لمدة دقيقة أخرى حتى يتحول إلى اللون البني. يُضاف إلى طبق البصل ويُنظف المقلاة.
  • يحمص الخبز.
  • تدهن المقلاة ويضاف البيض إليها. يُطهى حتى يصبح صلبًا ، ثم يُقلب ويُطهى لمدة دقيقة أخرى لعمل عجة.
  • ضعي البيجلز مع شرائح اللحم والبصل والبيض والجبن وقم بتغطيتها بالغطاء حتى يذوب الجبن - يمكنك أيضًا نقل المقلاة إلى الفرن حتى يذوب الجبن بسرعة.

اقرأ أيضاً:

وصفة كرات الأوريو بدون فرن

وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق

كلمات دالة:ماكدونالدز ستيك بيجل في أقل من 30 دقيقةماكدونالدزستيك بيجلمطبخ البوابةوصفات سهلةوصفات سريعةستيكبيغلوصفات ساندويتشات

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...