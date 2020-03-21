ماكرون جوزالهند الخالي من السكر

3 مكونات لصنع ماكرون جوز الهند الكيتو الخفيف والمقرمش من الخارج والناعم والمطاطي من الداخل.

المكونات:

3 بياض بيض متوسط ​​الحجم بدرجة حرارة الغرفة

2 كوب جوز هند مقطع

1/3 كوب من السكر المحلي

الطريقة:

يُسخن الفرن على درجة حرارة 320 درجة فهرنهايت (160 درجة مئوية). قم بتغطية صينية الخبز كبيرة بورق مشمع.

افصلي بياض البيض عن صفار البيض وضعيه في وعاء كبير.

يخفق بياض البيض مع خلاّط يدوي حتى تتماسك القمم. يجب أن يستغرق ذلك حوالي 3-5 دقائق.

يضاف جوز الهند المبشور والمحلى بعناية إلى بياض البيض مع الحرص على عدم الإفراط في الخلط.

تؤخذ ملعقة كبيرة من الخليط، أجزاء صغيرة وتوضع على صينية الخبز مع ترك حوالي نصف بوصة بين كل كعكة وأخرى ، لن ترتفع كثيرًا ، لذا لا تقلق بشأن ترك فجوات كبيرة. يجب أن تصنع هذه الوصفة حوالي 20 حبة.

تخبز لمدة 17-20 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.