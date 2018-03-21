جميلة البوابة: 5 أخطاء ماكياج تجعلك تبدين أكبر سناً

تعتبر الماسكارا من الاساسيات لاي ماكياج

هل تحبين الماكياج؟ يمكن للماكياج أن يجعلك تبدين أكثر جمالا أو اكبر سنا، انتبهي لهذه الاخطاء الشائعة...



1. عدم الحصول على ترطيب كاف حول محيط العين

عدم استخدام كريم مطريب أو مغذي حول العين يمكن أن يؤدي الى تأثير جاف حول محيط العين الامر الذي يمكن أن يجعل عيونك تبدو أكبر سنا.

اذا كنت تخططين لاستعمال ماكياج درامي للعيون، يفضل استخدام كريمات مرطبة خاصة بمحيط العين لترطيب الجلد.

2. استخدام بودرة العيون أو ظلال العيون

ظلال العيون البودرة يمكن أن تجعل عيونك تبدو جافة، بالاضافة الى ان هذه البودرة قد تتكتل وتسبب خطوطا غير جذابة حول محيط العين.

3. استخدام كريم مات حول محيط العين

اي بودرة حول محيط العين يمكن أن تسبب جفاف الجلد وابراز الخطوط والتجاعيد مهما كانت دقيقة، لذلك يفضل استخدام كريم اساس سائل ذو تغطية جيدة أو كريم مرطب مدعم باللون.

4. وضع محدد عيون غير مناسب

محدد العيون أو الكحل اضافة جمالية رائعة لاي ماكياج ولكن استخدام الاصناف غير الجيدة التي تتأثر بالعوامل المحيطة مثل الرطوبة والعرق يمكن ان تجعل محدد العيون يبدو غير جذاب ويزيد من عمرك.

5. عدم استخدام الماسكارا

تعتبر الماسكارا من الاساسيات لاي ماكياج فهي بالاضافة الى النظرة الجذابة والساحرة، تزيد من اتساع العين الامر الذي يجعل العيون تبدو أكثر جمالاً، وشباباً.