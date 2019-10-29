ماكياج الهالوين Sugar Skull

ماذا ستختارين لليلة الهالوين، ماكياج الساحرة، ماليفسنت أم العروس الميتة!؟ كلها أفكار جميلة ومخيفة، ولكن ماذا عن الجمجمة المكسيكية Sugar Skull المزينة بالورود السوداء والحمراء والاكسسوارات اللامعة، ستبدين مذهلة بهذا الماكياج.

أنت بحاجة الى:

ظلال عيون باللون الاسود

أحمر شفاه داكن

ألوان ماكياج الهالوين الابيض والاسود والأحمر

أقلام تحديد وفرشاة للرسم

اكسسوارات مختلفة حسب الصورة المفضلة لديك

والآن دعي خيالك يأخذك الى عالم الجماجم المخيف وابتكري تصميماً مميزاً .