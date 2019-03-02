جميلة البوابة: هل أنت مذنبة بارتكاب هذه الأخطاء ؟

بعد قضاء وقت في التزيين والماكياج ، لا يوجد شيء أسوأ من النظر في المرآة وإدراك أن هناك خطأ ما. للأسف في مرحلة ما جميع النساء ضحايا أزياء الموضة والجمال، لكن هناك بعض المشاكل الشائعة التي يسهل تجنبها.

قد تكونين مغرمة بشراء قطع الملابس المختلفة والحقائب والأحذية والإكسسوارات الأخرى ، ولكن احذري عندما يتعلق الأمر بالتنسيق. على سبيل المثال ، إذا قمت باختيار قطعة عليهما طبعات جلد الحيوانات مثل النمر، لا تقومي باختيار القطعة الثانية من نفس الطبعة بل يجب ان تكون من لون واحد.

في بعض الأحيان ، تحب النساء شراء الازياء لدرجة أنهن في نهاية الأمر يشترون ويرتدون مقاسًا خاطئًا. اختيار المقاس المناسب ضروري في الازياء والاحذية حتى لا تبدين أكثر بدانة أو تصابين بمشاكل في القدم والظهر.

تشعر النساء بالسعادة لارتداء أحذية جديدة إلى حفل أو اجتماع هام، ولكن قد يؤدي هذا الى اوجاع لا تطاق لاحقا، قد يفيد المشي في الأحذية وانت ترتدين جوارب في جعلها متعسة قليلا خصوصا اذا كانت جديدة.

الحواجب تتغير مع الموضة. هناك خط دقيق بين الحواجب الجريئة والحواجب السيئة. استخدام الكثير من المنتجات يمكن ان يجعل مظهر الحاجب مطبوعًا وأكثر قتامة مما ينبغي.

استخدام برايمر أو كريم أساس مناسب للون بشرتك ورقبتك امر اساسي. استشيري خبيرة الماكياج عند اختيار اللون المناسب.

التقشير أمر لا بد منه ، ولكن إذا تم التقشير بقوة ، فقد ينتهي بك الأمر إلى خدش سطح الحاجز الواقي للبشرة ، وتركه مفتوحًا للعدوى والتعرض للسموم البيئية.