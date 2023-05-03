ماك تنتقل الى عالم منتجات العناية بالبشرة بخط هايبر ريل

إن هايبر ريل يشكل الإبداع الجديد والأول من نوعه من ماك في عالم منتجات العناية بالبشرة.

لم يكن من المتوقع أن تقوم شركة ماك بإطلاق خط للعناية بالبشرة لكن هذا العام أصدرت شركة ماك خط هايبر ريل الأساسي والهام للبشرة المعزز والمقوى بتركيبة فريدة والأولى من نوعها من أزهار الفاوانيا اليابانية التي تعمل على حل العديد من مشاكل البشرة كالتصبغات واختلاف درجة لون البشرة بين الوجه والرقبة وتعمل على تخفيف ظهور علامات التقدم في السن وتوحيد لون البشرة وتفتيحها أما عن خط هايبر ريل فهو من أكثر خطوط العناية بالبشرة بساطة بروتين عملي سهل وسريع.

مكونات خط هايبر ريل:

1- خلاصة زهرة الفاوانيا اليابانية

تعمل على توحيد لون البشرة وتحسين إشراقتها بشكل ملحوظ مع مرور الوقت؛ لتحصلي على بشرة ذات مظهر مفعم بالصحة والتألق الطبيعي.

2- حمض الهيالورونيك

يرطب البشرة ويساعدها على الاحتفاظ بحبيبات الماء الدقيقة فيها.

3 - السيراميد

فعال في الحفاظ على ترطيب البشرة وحماية حاجز خلايا استقبال منتجات الترطيب.

4 - النياسيناميد

يحافظ على لون خلايا الأصباغ في طبقات البشرة العليا ويعمل على تحسين لون البشرة.

منتاجات هايبر ريل:

1 - سيروم الترطيب ومعادلة مخزون الزيوت في البشرة

يعمل هذا السيروم على ترطيب البشرة بالقدر التي تحتاج له من غير ترك أي ملمس دهني أو مظهر مزعج للبشرة بل هو من أفضل منتجات وسيرومات العناية بالبشرة التي باستطاعتك تطبيقها قبل الماكياج.

2- كريم وبلسم ترطيب هايبر ريل لبشرة ذات ملمس مثالي

كريم مرطب يقوي ويحمي حاجز البشرة وينعمها فورًا وبمرور الوقت يزيل ويمنع التهيج المرئي لأصحاب البشرة الحساسة للحصول على بشرة ناعمة ونعومة البتلات مع توهج صحي المظهر وغير لاصق.

3- زيت تنظيف البشرة من المكياج

زيت منظف يزيل المكياج العنيد والملوثات والأتربة الدقيقة بلطف وفاعلية ، وينعم البشرة للحصول على توهج صحي ونظيف. آمن للبشرة الحساسة والعينين.

