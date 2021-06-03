"لوي فيتون" تطرح كوفية فلسطينية بـ700 دولار.. واتهامات تطالها بالاستحواذ الثقافي

يُعد "الاستيلاء الثقافي" أو "الاستحواذ الثقافي" هو تبني عناصر ثقافة معينة من قبل أعضاء ثقافة أخرى، وهذه الممارسة يمكن أن تكون مثيرة للجدل خاصة عندما يستحوذ أعضاء ثقافة مهيمنة على عناصر من ثقافات الأقليات.

ويعرّف قاموس أوكسفورد عبارة "الانتحال الثقافي" على أنها "التبني غير المعترف به أو غير المناسب لعادات أو ممارسات أو أفكار لشخص أو مجتمع من قِبل أفراد آخرين وعادةً ما يكون من قبل أشخاص أو مجتمعات أكثر هيمنة".

ويكون الانتحال الثقافي في عالم الموضة والأزياء أمرًا حساسًا ومُحرجًا في كثير من الأحيان، فقد اتُهم العديد من المصممين خاصة المتمركزين في أوروبا بسرقة التصاميم التقليدية لزيادة أرباحهم ومبيعاتهم.

آخر هذه الاتهامات هو ما تعرضت له دار الأزياء الفاخرة "لوي فيتون - Louis Vuitton" حين طرحت وشاحًا مستوحى من الكوفية الفلسطينية بقيمة 705 دولار أمريكي.

وتم إدراج الوشاح على موقع دار الأزياء الفرنسي على الإنترنت تحت خانة الاكسسوارات بتصميم الـ"مونوغرام" وأرفقتها بوصف أنها مستوحاة من الكوفية الكلاسيكية دون الإشارة الى الكوفية الفلسطينية.

ومع ذلك، نشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تعبر عن مخاوفهم بشأن سعر الوشاح، الذي يباع بـ 705 دولارات، وتغير اللون من الأسود والأبيض التقليدي إلى الأزرق والأبيض.

وقال خالد بيضون، مؤلف ومحامي، إن تصميم العلامة التجارية "غير محترم وغير حساس على مستويات لا تعد ولا تحصى".

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