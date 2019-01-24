7 أسباب تؤدي إلى سرعة الجوع من خبيرة التغذية ليليان

من أسباب الجوع الدائم إهمال وجبة الفطور

هل تشعرين بالجوع بشكلٍ دائم، حتى ولو تناولت الطعام لأكثر من مرة في اليوم؟ هل تتناولين الطعام بلا توقف، ومع ذلك تشعرين أنك تريدين التهام المزيد؟

إذا كان جوابك "نعم"، فأنت عرضة لزيادة الوزن، هذا إذا لم تكوني تعانين منه في الأصل، بالإضافةً إلى عواقب سلبية كثيرة ستؤثّرعلى صحتك بشكلٍ مباشر.. ولكي تتجنّبي الشعور المزمن بالجوع، نعرض لك الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة، كما تشرحها خبيرة التغذية ليليان زهر:

- إهمال وجبة الفطور أو إلغاء وجبة رئيسية، كالغذاء أو العشاء.

- عدم شرب كميات كافية من الماء، ما يؤدي إلى الجفاف، ويعطيك بالتالي الشعور الكاذب بالجوع، فيما أنت تشعرين بالعطش فحسب.

- التركيز على تناول النشويات البسيطة، مثل السكّريات، المعجنات، الكوكيز والبسكويت...

- اتباع نظام غذائي فقير بالبروتينات والدهون الصحية، كالأفوكادو والمكسرات.

- التوتّر والضغط النفسي الشديد stress.

- مشاهدة التلفزيون لوقتٍ طويل، فهذا يؤدي إلى تناول كميّات أكبر من الأطعمة الخفيفة ذات السعرات الحراريّة العالية، وشرب الكثير من المشروبات الغازيّة الغنية بالسكّريات والعصائر الطبيعية والمعلّبة.

- تسبّب بعض الأدوية العلاجية، مثل مضادات الاكتئاب وبعض مضادات الحساسيّة.

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