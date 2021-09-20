تصاميم مايوهات سباحة قطعة واحدة تناسب أجواء آخر أيام الصيف

تقول السيدة فيروز في أغنيتها الشهيرة "آخر إيام الصيفيي و الصبيي شويي شويي....." وبما أننا في أواخر أيام الصيف وعلى أبواب فصل الخريف والشتاء، لذلك اغتنمي فرصة الأجواء اللطيفة في السباحة الخارجية قبل قدوم فصل الشتاء، وتألقي على المسبح أو الشاطيء بمايوهات القطعة الواحدة ذات التصاميم الجذابة التي تتفوق بجاذبيتها على البكيني.

لأناقتك على الشاطئ ارتدي الكاش مايوه من فيكتوريا سيكريت

وبالرغم من انتشار البكيني في السنوات التي مضت إلا أن مايوهات القطعة الواحدة تفوقت على شعبيته هذا العام، وأصبحت من أكثر ملابس السباحة طلباً ويعود السبب في ذلك لأناقتها الفائفة وألوانها الجذابة، ولا تنسي سيدتي أن تضيفي لإطلالتك على الشاطىء أو المسبح بعض الإكسسوارات الناعمة وقبعات القش والكاش مايوه لتكوني جذابة أكثر وطبعاً لا تنسي واقي الشمس لتحافظي على بشرتك.

إتيكيت ارتداء ملابس السباحه على الشاطىء

صور جويل ماردينيان بإطلالات كلاسي على شواطىء البحر

تصفحي معنا على أجمل تصاميم المايوهات القطعة الواحدة ذات تصاميم جذابة والتي تتفوق على مايوهات البكيني وهي مقدمة من فيكتوريا سيكرت Victoria's Secret، شاهدي الصور:

مجموعة مايوهات أطفال ولادية 2016