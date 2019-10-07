ما أهمية عد ركلات الجنين أثناء الحمل؟

يعتبر الشعور بحركة طفلك داخل الرحم أحد أكثر الأشياء إثارة. فهي علامة على أن الجنين ينمو بسلام داخل الرحم وقريباً سيكون بين يديك. لكن الأطفال لا يبدئون بالركل في الرحم فجاءة. أولاً ، يقومون بثني رقبتهم ، والتي تبدأ عادةً في الأسبوع السابع من الحمل ، ثم يبدئون في تحريك أجزاء أخرى. وبحلول الشهر الـ 16 إلى 18 من الحمل ، يبدئون في الركل.

ويعتبر الركل دليل مؤكد على ان الجنين ينمو ويتطور. للسبب نفسه ، من الضروري حساب عدد ركلات الجنين أثناء الحمل. ويمكن أن يشير الانخفاض في حركة الركلات على وجود مشكلة. فهذا الانخفاض يعني انخفاض في السائل الأمنيوسي أو تمزق كيس السائل الأمنيوسي . لذلك ، تنصح معظم النساء الحوامل بمراقبة أو عد ركلات الاجنة ابتداءً من الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل لتجنب أي مضاعفات.

كيف تحسب ركلات الاجنة؟

اختاري وقتًا يكون فيه الجنين أكثر نشاطًا. ربما في فترة ما بعد الظهر أو بعد وجبة خفيفة. بمجرد أن تتأكدي من أن الجنين مستيقظًا ، اجلسي براحة مع رفع قدميك أو الاستلقاء على جانبك وابدئي بعد الحركات. عد كل حركة قام بها الطفل داخل رحمك. مع تسجيل مقدار الوقت المستغرق لحساب 10 حركات. بشكل عام ، يستغرق فرز الأصوات من 10 إلى 15 دقيقة ، لكن في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر حتى ساعتين. أحيانا قد تعاني النساء البدينات من صعوبة في ملاحظة الركلات.

النتيجة:

إذا استغرق الأمر أكثر من ساعتين لحساب 10 ركلات ، فعليك مناقشة الأمر مع طبيبك. قد يقوم الطبيب بإجراء اختبار فحص معدل ضربات قلب الطفل. هذا الحالة ليست حالة طارئة تهدد الحياة ، لكن من الجيد توخي الحذر.