ما الفرق بين سلالة دلتا ودلتا بلس من فيروس كورونا؟

منذ ظهور كوفيد-19، تحور الفيروس المسبب له SARs-COV-2 عدة مرات إلى سلالات جديدة، وحتى اليوم ظهرت متغيرات عديدة لكوفيد بما في ذلك ألفا وبيتا وغاما ودلتا ودلتا بلس ولامبدا، التي تم اكتشافها لأول مرة في بيرو في أغسطس 2020.

ما الفرق بين سلالتي دلتا ودلتا بلس؟

تعتبر سلالة دلتا بلس طفرة من سلالة دلتا، وهما يختلفان بعض الشيء عن بعضهما البعض، فقد تم اكتشاف سلالة دلتا أو B.1.617.2 لأول مرة في الهند في أكتوبر الماضي.

هل تسببت سلالة دلتا الموجة الثانية في الهند؟

وفقًا للخبراء ، أدى التساهل في إجراءات الوقاية وسلالة دلتا إلى الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند.

ما مدى خطر سلالة دلتا بلس؟

يعتقد الخبراء أن سلالة دلتا بلس أو AY.1 تتميز باكتساب طفرة K417N، مما جعلها أكثر خطورة.

ووفقا للخبراء، تتميز سلالة دلتا بلس بثلاث خصائص، فهي قادرة على الانتشار بسرعة أعلى، وذات قدرة اعلى على الالتحام بمستقبلات خلايا الرئة، وتقليل محتمل في استجابة الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

فعالية اللقاح ضد المتغيرات

يعتقد الخبراء أن لقاحات كورونا مثل كوفيشيلد وكوفاكسين وسبوتنيك في وفايزر، أثبتت فعاليتها ضد سلالة دلتا، إلا أنه يُقال إن سلالة دلتا بلس تصيب الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم بالكامل.

أما بالنسبة للاعراض، تسبب السلالتان أعراضًا مثل الحمى والسعال وآلام الصدر والإسهال وضيق التنفس والصداع والطفح الجلدي.

وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها، يعتقد الباحثون أنه بالإضافة إلى الحصول على التطعيم، يجب على المرء ممارسة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية.

ومن جانبها تراقب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة والعديد من الدول مختلف السلالات المتحولة التي تم اكتشافها في جميع انحاء العالم، ويذكر أن العلماء قد طوروا لقاحات كوفيد 19 بناءً على بروتين S الموجود في فيروس SARS-CoV-2 قبل أن تُكتَشف الطفرات الجديدة، مما قد يعني أنها قد تكون اقل فعالية أمام السلالات المستجدة، إلا أن هذا الامر يحتاج لمزيد من الأبحاث.

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