ما الفرق بين فورمولا 1 وفورمولا 2؟

الفرق بين فورمولا 1 وفورمولا 2، هو أن استخدام نسخ مطابقة لنفس الموديل في جميع سباقات فورمولا 2، ما يعني أن الفائز سيعتمد على مهاراته فحسب بدون أي دور مميز لمواصفات السيارة، بينما سيارات فورمولا 1 تختلف في المواصفات بين الفرق المشاركة.

وأيضاً الفرق بين فورمولا 1 وفورمولا 2، أن جميع سيارات فورمولا 2 مزودة بمحرك 500 حصان وتطلب البطولة دفع 311,000 دولار فحسب للمشاركة في سباق فورمولا 2، مقارنة بـ 3.1 مليون دولار للمشاركة في فورمولا 1، ما يؤدي لاختلافات شاسعة في قيمة الجوائز بالطبع بين البطولتين.

موعد فورمولا 2 جدة

موعد فورمولا 2 جدة يصادف يوم الجمعة 25 آذار 2022 حتى 27 آذار 2022 في كورنيش جدة.

قواعد وقوانين عن سيارات فورمولا 2

أن لا يقل الارتفاع الكلى للسيارة عن 95 سم

أن لا يقل العرض عن 180 سم

لا يقل وزن السيارة عن 600 كجم بما في ذلك السائق

يجب أن يكون بالسيارة مقعد واحد للسائق فقط ولا يسمح أبدا بتركيب سقف للسيارة.

أن يكون مكان السائق عريضاً بما فيه الكفاية بحيث يسمح للسائق بمغادرة مقعده عند الطوارئ خلال فترة لا تتجاوز 5 ثوان فقط.

لا يسمح أبدا باستخدام محركات توربو أو تلك التي تعمل بشاحن من أي نوع كان.

أن لا يسمح بتركيب ناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل.

أن تعمل السيارة بالدفع الخلفي فقط.

وتحدد الأنظمة مقاس الأدوات المساعدة على الانسيابية (الآيروديناميكس) مثل الأجنحة الأمامية والخلفية وتحدد أماكنها وأحجامها بالإضافة إلى أن هناك عدة لوائح تختص بالسلامة ولا يسمح لأي سيارة بدخول السباق ما لم توفي بكل الشروط.

معلومات عن بطولة العالم لسباقات فورمولا 2

بطولة العالم لسباقات فورمولا 2 أو بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا 2 هي بطولة سباق سيارات ذات مقعد واحد من الدرجة الثانية ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات منذ عام 2017، كبديل لسلسلة السباقات جي بي 2.

وتم تصميم فورمولا 2 لجعل السباقات ميسورة التكلفة للفرق وجعلها ساحة تدريب مثالية لسباقات فورمولا 1، ووضعت القيود التي جعلت من اللازم على جميع الفرق استخدام نفس الهيكل والمحرك ومورد الإطارات بحيث تظهر قدرة السائق الحقيقية.

وتقام سباقات الفورمولا 2 بشكل أساسي على الحلبات الأوروبية، لكنها تتواجد في دول أخرى مثل حلبة البحرين الدولية في البحرين وحلبة مرسى ياس في الإمارات العربية المتحدة.

حقائق قد لا تعرفها عن سيارات فورمولا 1