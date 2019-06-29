ما المعدل الطبيعي لتغيير مفارش السرير؟ 

يختلف الأمر من أسرة لأخرى فبينما يفضل البعض تغيير مفارش/ ملاءات الفراش يوميًّا قد يلجأ البعض الآخر لتغييرها مرتين أسبوعيًّا (أي كل يومين أو ثلاثة أيام)، والبعض الآخر قد يطيل المدة إلى أسبوع. يختلف الأمر أيضًا حسب معدلات نومك أنت وزوجك، وكذلك يختلف الأمر على حسب حالة الجو، ففي الصيف ستحتاجين لتغييرها بمعدل أكثر نظرا لزيادة التعرق، وينصح عمومًا بتغيير الملاءات مرتين أسبوعيًّا على الأقل. فملاءات الفراش تحمل الكثير من الجراثيم التي لا تُرى بالعين المجردة، فبالإضافة إلى العرق هناك بقايا للجلد الميت والأظافر والشعر والتي تخلق جراثيم تترسب في أنسجة الملاءات وتؤدي لنمو البكتيريا الضارة بصحتك.

متى يجب عليك تغيير الملاءات عقب ممارسة العلاقة الحميمة؟

عليكِ أن تغيري الملاءات عقب كل علاقة حميمة مباشرة، نظرًا لزيادة التعرق خلالها، وكذلك لإزالة بقع الإفرازات الأنثوية أو السائل المنوي. واحرصي بشكل عام على نظافة الفراش والملاءات بصفة مستمرة، وعلى تهويتها وتعريضها للشمس فهي قادرة على تعقيمها.

