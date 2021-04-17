ما تفسير الحلم بآلة الفاكس في المنام؟

الحلم بجهاز الفاكس أو أي شكل آخر من أشكال الاتصال هو انعكاس للعواطف التي تشعر بها حول التواصل مع شخص ما...

يرمز الحلم بجهاز فاكس إلى مستوى معين من الإحباط من تواصلك الحالي. تشتهر أجهزة الفاكس بإرسال صور غير كاملة للمستندات.

قد تشعر أن الرسالة التي يتم توصيلها بينك وبين شخص آخر لا تبعثها تمامًا، أو قد تصبح مشوشة قليلاً أثناء النقل. إذا كنت ترسل الفاكس، فمن المحتمل أنك تشعر بالإحباط لأن الشخص الآخر لا يزال يفقد وجهة نظرك. إذا كنت تتلقى الفاكس ، فهذه إشارة إلى أن ما تعتقد أنك تفهمه ليس تمامًا ما يحاول الشخص الآخر توصيله.

عندما تحلم بجهاز فاكس يمكن أن يرمز إلى شعورك تجاه الطريقة التي تتواصل بها مع شخص ما. قد تكون هذه علامة على وجود بعض سوء الفهم ، وهو أمر محبط للموقف. ربما يتسبب شكل الاتصال في سوء الفهم. أو أن الشخص الآخر لا يفهم الفكرة. يمكن أن يحذر هذا من أنك قد لا تفهم وجهة نظر الشخص الآخر.



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