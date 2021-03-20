ما تفسير الحلم بأمور غير طبيعية في المنام؟

غالبًا ما تشتمل الأحلام على عناصر غير طبيعية أو خيالية. من المهم أن تلاحظ بالضبط العناصر غير الطبيعية في حلمك...

إذا كان العنصر غير المعتاد في حلمك يتعلق بك ، فإنه يعكس تشويهًا في الطريقة التي ترى بها نفسك. ربما يتعلق الأمر بمشكلة في صورة الجسد أو ربما يعكس انسدادًا عاطفيًا أو روحيًا.

ربما يتم قمع أو إحباط غرائزك الإبداعية لسبب ما. إذا كان العنصر غير الطبيعي هو شيء ما خارج نفسك ، فهذا يشير إلى تشويه في الطريقة التي تدرك بها هذا الشيء ، أو بطريقة أخرى لا يرقى فيها هذا الجانب من حياتك إلى مستوى توقعاتك أو لا يؤدي الوظيفة التي تحتاجها.

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