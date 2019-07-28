  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. ما تفسير الحلم بأنك اصم في المنام؟

ما تفسير الحلم بأنك اصم في المنام؟

منشور 28 تمّوز / يوليو 2019 - 03:55
ما تفسير الحلم بأنك اصم في المنام؟

إذا لم تكن أصم في الحياة الحقيقية وحلمت بأنك أصم ، فهذا يشير إلى أنك تشعر بالعزلة عن العالم. ربما تكون قد أغلقت نفسك من تجارب جديدة أو أغفلت نفسك. بدلاً من ذلك ، قد يشير الحلم إلى أن دفاعاتك قد ارتفعت. هناك شيء ما ترفض سماعه. ربما لديك مشاكل في سماع النقد. قد يعني الحلم أنك تحتاج إلى بعض الهدوء والسكينة.
الحلم بأن شخصًا آخر اصم يشير إلى أن شخصًا قريب منك انسحب من حياتك.

كلمات دالة:ما تفسير الحلم

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن