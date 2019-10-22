ما تفسير الحلم بأنك تخطب في الجماهير؟

إلقاء خطاب في حلمك يشير إلى أنك بحاجة إلى التعبير عن مشاعرك وأفكارك. تحتاج إلى توصيل شيء مهم و / أو عاجل. بدلاً من ذلك ، قد يبرز الحلم خوفك وعصبيتك من التحدث في الأماكن العامة ، خاصةً إذا حدث خطأ أو إذا كان الجمهور في حالة فوضى.

اما الحلم بعدم وجود أي شخص يستمع لخطابك يوحي بأنك لا يتم الاعتراف بك في عملك أو إنجازاتك. ربما تشعر بالتجاهل أو الإهمال في عملك.

سماع خطاب في حلمك يوحي بأن مشاعرك الداخلية أصبحت معروفة لأولئك من حولك. النظر في ما يقال في الخطاب. إذا سمعت أحد السياسيين يلقي كلمة ، فهو يمثل الأنانية أو الخداع أو الكبرياء.