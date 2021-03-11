ما تفسير الحلم بأنك عاطل عن العمل ؟

يمكن أن يكون عدم العمل اقتراحًا مخيفًا لكثير من الناس...

ما تفسير الحلم بالضيق في المنام؟

يسعى هؤلاء الأشخاص إلى الراحة في الأمن المالي ومعرفة أنهم سيكونون قادرين على توفير احتياجاتهم واحتياجات الأشخاص الذين يعتمدون عليهم في الحياة. ومع ذلك ، على الرغم من أن هذه الأشياء صحيحة للغاية ، إلا أن هناك فئة أخرى من الأشخاص تعتبر البطالة بالنسبة لهم طريقة طبيعية للحياة. هؤلاء الناس محكوم عليهم بمصير العيش حسب أهواء الآخرين. لا يبدو أنهم يكسرون حلقة التوظيف ثم يتم إهمالهم بعد بضعة أشهر إلى عامل أرخص منهم.

يمكن أن يكون لأي من هذه الأشياء صلة بك ، أي الحالم ، اعتمادًا على ما قد تكون عليه وجهة نظرك بشأن البطالة. هل هي تجربة تحرير أم مصدر قلق دائم؟ هل يمكن أن يكون مصدرًا للراحة والأمان؟